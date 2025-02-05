Кожевников: «Для сборной России куда более реальный вариант — Кубок вызова»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал недопуск сборной России до участия в чемпионате мира-2026.

«Решение ожидаемое. Не знаю, кто занимался вбросами о том, что шведы якобы теперь за наше возвращение. Да никогда они не согласятся на это! Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Ждут отмашки от своей Урсулы фон дер Ляйен, но она никогда ее не даст. Для нас куда более реальный вариант — Кубок вызова. Там ИИХФ никак участвовать не будет, весь мир захочет увидеть в деле Кучерова, Овечкина, Бобровского и других звезд. Вот это будет разговор. Олимпиада? Да МОК точно такие же негодяи и русофобы. Что говорить, если нашего Павла Владимировича Буре там просто отключают. Я буду только за, если они одумаются, но я-то простой болельщик», — цитирует «ВсеПроСпорт» Кожевникова.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.