"АК-59" - новая хоккейная команда из Пермского края

"АК-59" – такое название будет носить новая хоккейная команда Пермского края, заявленная в Национальную молодежную хоккейную лигу России, информирует csp59.ru. Бюджет команды, выделенный краевым правительством, составит 37 миллионов рублей.

Главным тренер молодежной команды Пермского края стал Сергей Сюрдяев. По его словам, на призыв в новую команду откликнулись более 60 хоккеистов.

– Сейчас мы только начали формировать состав, прошел первый этап, – отметил Сюрдяев. -Пригласили талантливых пермских воспитанников 1999–2002 года рождения. Комплектование команды – процесс сложный и щепетильный. С одной стороны понятно, что не хочется никого пропустить или не заметить. С другой…. Ведь как бывает? Например, есть у парня и катание, и техника, и некоторые навыки. Но – не тот характер, не боец. А хоккей, это и единоборство в том числе. Нужно учитывать все параметры хоккейного плана: тактическая подготовка, технические навыки, определенная психологическая готовность игроков, наработанная ранее статистика и характер – это все очень важно. В итоге пока остановились на расширенном составе, порядка 30 человек.