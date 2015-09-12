Олег Знарок: "В этом году в сборной России не будет большой ротации"

Главный тренер сборной России Олег Знарок на старте чемпионата КХЛ уже успел сделать выводы о готовности некоторых кандидатов. По словам наставника, многим игрокам еще предстоит набрать форму, но это вполне нормально.

– Да, видно многие вещи, и хорошие и, пока, неважные. Называть команды и фамилии не буду, – цитирует Знарка официальный сайт ФХР. – Но, думаю, что ребята успеют подтянуть форму к Кубку Карьяла. В этом году у нас в команде не будет большой ротации. За два года мы посмотрели больше 70 кандидатов. Это было своего рода знакомство. Сейчас мы со всеми познакомились поближе, так что мы выберем шесть звеньев и с финского этапа Евротура будем их "крутить". Это не говорит о том, что остальным ребятам дорога в сборную закрыта. Если выстрелит другой игрок, мы обязательно его посмотрим. Все зависит от них самих: докажут, что могут играть лучше, чем те, кого мы взяли – значит проверим и их.

– Не настораживает, что некоторые команды, в которых немало кандидатов в сборную, стартовали не лучшим образом?

– Конечно, настораживает. Особенно их эмоциональное состояние. Но, думаю, тренеры в клубах разберутся, ведь до ноябрьской паузы у каждой команды еще примерно по 25 матчей. Надеюсь, руководители клубов не будут посыпать голову пеплом, и дадут клубным тренерам поработать и во всем разобраться. Не у всех получается все с самого начала, сам был в этой шкуре.