80 лет великому советскому форварду. Он выиграл две Олимпиады и забил за «Спартак» больше 400 голов!

Сегодня, 6 мая, исполняется 80 лет двукратному олимпийскому чемпиону, 9-кратному чемпиону мира в составе сборной СССР Вячеславу Старшинову.

Экс-нападающий выступал за «Спартак» с 1957 по 1972-й год, 1974—1975, 1978—1979. Старшинов является членом Клуба Всеволода Боброва (588 шайб, 4-е место).

В составе сборной СССР 9 раз выигрывал ЧМ (1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971) и дважды Олимпийские Игры (1964, 1968).