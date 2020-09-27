25-летний вратарь «Динамо-Алтай» погиб в аварии

В автокатастрофе, в возрасте 25 лет, погиб бывший вратарь «Сибирских снайперов» Вадим Орехов, который в последние месяцы выступал за команду ВХЛ-б «Динамо-Алтай», сообщает «АиФ».

Вадим был уроженцем Новосибирска. Там же прошел хоккейную школу. Профессиональную карьеру начал в «Сибирских снайперах», затем в разные сезоны выступал за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин).

В «Динамо-Алтай» Орехов был зачислен в новом сезоне и успел провести за команду четыре матча. В них барнаульцы одержали три победы. Вратарь отразил 89,58 процента бросков в створ, а его коэффициент надежности составил 2,5 шайбы в среднем за матч.