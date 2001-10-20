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20 октября 2001, 14:55

"Спартак" выходит на второе место... Пока

Дмитрий ДОНСКОЙ
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&amp;quot;Спартак&amp;quot; выходит на второе место... Пока
Фото «СЭ»

     Московский "Спартак" в случае поражений омского "Авангарда" и московского "Динамо" в очередных матчах чемпионата российской хоккейной суперлиги окажется на втором месте в турнирной таблице первенства. Сегодня красно-белые разгромили на своем льду действующего чемпиона - магнитогорский "Металлург". Отлично сыграл Клевакин, на счету которого две заброшенные шайбы и одна результативная передача.

     Во втором закончившемся к этому моменту матче питерские армейцы оказались сильнее хабаровского "Амура".

Чемпионат России

Суперлига

"Спартак" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Шайбы:  Хайретдинов (Копытин, Клевакин), 12:54 (1:0). Клевакин, 21:51 (2:0). Зиновьев (Копытин), 42:20 (3:0 - бол.). Гоголев (Семин, Зиновьев), 49:18 (4:0). Клевакин (Болдин, Агарков), 54.47 (5:0). Калюжный (Осипов, Климович), 56.10 (5:1).

СКА (Санкт-Петербург) - "Амур" (Хабаровск) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: Галушкин, 12:04 (1:0). Алексушин (Николаев, Тарасов), 59:59 (2:0 - п.в.).

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