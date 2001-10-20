"Спартак" выходит на второе место... Пока

Московский "Спартак" в случае поражений омского "Авангарда" и московского "Динамо" в очередных матчах чемпионата российской хоккейной суперлиги окажется на втором месте в турнирной таблице первенства. Сегодня красно-белые разгромили на своем льду действующего чемпиона - магнитогорский "Металлург". Отлично сыграл Клевакин, на счету которого две заброшенные шайбы и одна результативная передача.