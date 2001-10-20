"Спартак" выходит на второе место... Пока
Московский "Спартак" в случае поражений омского "Авангарда" и московского "Динамо" в очередных матчах чемпионата российской хоккейной суперлиги окажется на втором месте в турнирной таблице первенства. Сегодня красно-белые разгромили на своем льду действующего чемпиона - магнитогорский "Металлург". Отлично сыграл Клевакин, на счету которого две заброшенные шайбы и одна результативная передача.
Во втором закончившемся к этому моменту матче питерские армейцы оказались сильнее хабаровского "Амура".
Чемпионат России
Суперлига
"Спартак" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Шайбы: Хайретдинов (Копытин, Клевакин), 12:54 (1:0). Клевакин, 21:51 (2:0). Зиновьев (Копытин), 42:20 (3:0 - бол.). Гоголев (Семин, Зиновьев), 49:18 (4:0). Клевакин (Болдин, Агарков), 54.47 (5:0). Калюжный (Осипов, Климович), 56.10 (5:1).
СКА (Санкт-Петербург) - "Амур" (Хабаровск) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: Галушкин, 12:04 (1:0). Алексушин (Николаев, Тарасов), 59:59 (2:0 - п.в.).