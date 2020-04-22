19 лет первому золоту России на ЮЧМ. На том турнире Ковальчук забил 11 голов в 6 матчах!

Ровно 19 лет назад, 22 апреля 2001 года, юниорская сборная России впервые в истории стала чемпионом мира.

Турнир проходил с 12 по 22 апреля 2001 года в Финляндии (Лахти-Хейнола-Хельсинки). Это был третий по счету ЮЧМ в истории. По ходу чемпионата сборная России, которую возглавлял Владимир Плющев, потерпела лишь одно поражение — в групповом этапе от Швеции, которая не смогла попасть в плей-офф.

В полуфинале Россия победила Чехию (8:3), а в финале — Швейцарию (6:2). Лучшим бомбардиром того турнира стал Илья Ковальчук, набравший 15 (11+4) очков. Ковальчук забросил на ЮЧМ-2001 11 шайб за 6 матчей. Помимо него, в тройке бомбардиров оказались еще два россиянина — Игорь Григоренко с 10 (6+4) очками, и Юрий Трубачев с 9 (2+7) очками.