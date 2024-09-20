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Русский вратарь закончил карьеру, но вернулся в хоккей. Он будет играть в канадской лиге тафгаев

Вратарь Ежов подписал контракт с «Лаваль Петролиерс»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Илья Ежов.
Фото Global Look Press
Илья Ежов подписал контракт с клубом «Лаваль Петролиерс» из LNAH.

Возобновил карьеру в 37 лет

Возрастные хоккеисты подходят к завершению карьеры по-разному. Вспомним Евгения Медведева, который играл на чемпионатах мира и Олимпиаде-2014, ездил на год в НХЛ, а с «Ак Барсом» дважды взял Кубок Гагарина. Последний сезон-2018/19 защитник провел за «Авангард» — и в 37 лет тихо и без лишнего шума закончил с хоккеем, отказавшись от непривлекательных предложений клубов-середняков.

Некоторые ветераны, еще не смирившись с надвигающимся финишем карьеры, опускаются в ВХЛ или едут в европейские лиги. Известный вратарь Константин Барулин уже четвертый год играет за шведский клуб «Бурос» из третьего по силе чемпионата страны. Не менее экзотичное место для продолжения карьеры выбрал Илья Ежов — экс-голкипер «Салавата Юлаева» перешел в клуб канадской LNAH «Лаваль Петролиерс».

Илья Ежов: что он&nbsp;сказал скамейке &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; и&nbsp;Радулову / будущее в&nbsp;Уфе. Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову

Новость получилась неожиданной. 1 мая уфимский клуб объявил о том, что вратарь завершил профессиональную карьеру. Слухи об этом пошли еще по ходу прошлого чемпионата. Сам Ежов намекал в интервью, что сезон-2023/24 станет для него последним по семейным обстоятельствам. Однако 19 сентября «Лаваль Петролиерс» представил российского новичка, который стал единственным легионером в лиге.

Поговорим немного о чемпионате LNAH. Лига образована в 1996 году и до 2004 года считалась полупрофессиональной. LNAH держится на хоккеистах, родившихся в Квебеке. Официальный сайт лиги так и описывает ее цель: «Цель лиги — позволить большему количеству игроков из профессиональных, юниорских, университетских, детских лиг ААА играть дома без необходимости эмигрировать в США или Европу. Развиваться на профессиональном уровне перед родителями и друзьями».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сыграет в лиге тафгаев

С жизнью в Канаде Ежов хорошо знаком. В семилетнем возрасте Илья вместе с семьей переехал в Монреаль, где и начал заниматься хоккеем. Канадский паспорт, как признавался сам вратарь, он получил раньше, чем российский. Ежов знает французский и английский языки и за годы карьеры обзавелся хоккейными связями в Канаде. С тренером вратарей «Лаваль Петролиерс» Анджело Лаззара Илья ранее готовился к сезонам. И после недавнего звонка Лаззара у голкипера снова проснулась страсть к большому хоккею.

— Анджело позвонил мне, но я должен признать, что моя встреча с Люсьеном Пакеттом [генеральным менеджером клуба] стала ключевой в моем решении. У него были правильные аргументы. У меня все еще было желание играть на высоком уровне, поэтому я остановил свой выбор на «Лаваль Петролиерс». Я нахожусь на льду каждый день, я по-прежнему в хорошей физической форме, рефлексы все еще на месте. За два года я ни разу не пропустил тренировку и всегда хочу играть в хоккей, — приводит слова Ежова официальный сайт «Лаваль Петролиерс».

Три поколения вратарей: ветеран Максим СОКОЛОВ (справа), динамовский представитель &quot;среднего возраста&quot; Алексей ВОЛКОВ (в центре) и первый номер СКА Илья ЕЖОВ, ставший открытием сезона. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot; Илья Ежов: «Главное, чтобы с головой все было в порядке»

Илья долгое время жил и играл в хоккей вдали от детей и своей супруги, которая родом из Канады. Теперь голкипер получит очень ценные впечатления: заниматься любимым делом и находиться рядом с семьей. Кажется, этого очень не хватало Ежову, когда он играл в КХЛ.

Еще пару лет назад LNAH считалась одной из самых жестких хоккейных лиг планеты. В каждом матче случалось по несколько драк, иногда они начинались сразу после стартового вбрасывания и доходили до побоищ команда на команду. Профили тафгаев и драк можете найти на портале HockeyFights. Времена меняются, а сейчас LNAH отходит от статуса пристанища драчунов и задир. Это прослеживается даже по сокращению количества штрафных минут у игроков. Хотя тафгаев в лиге по-прежнему хватает, а уровень мастерства остается низким.

На закате карьеры Ежова вряд ли волнует конкуренция и сила чемпионата. Илья вернулся к семье и сыграет дома, пока не угаснет желание выходить на лед и надевать вратарскую экипировку. Уверен, в будущем из Ежова получится прекрасный тренер голкиперов. Знание языков и заработанные за карьеру в разных странах связи помогут запустить новый этап. Ну а пока будем следить за Ильей в LNAH.

Илья Ежов
Хоккей
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