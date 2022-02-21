Форвард сборной России внезапно обозлился на всю страну. В чем он не прав и можно ли его понять?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Возможно, второе место хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине — не такой уж и плохой результат. При иных обстоятельствах мы бы хвалили тренерский штаб и менеджеров за серебро. Беда только в том, что изначально нас уверяли, что весь хоккейный беспорядок, который происходит в России, будет компенсирован золотыми наградами в Китае. И ради этого прихлопнули регулярный чемпионат, нарушив регламент. Ради этого пришлось терпеть паузы на Евротур и раннее прерывание сезона, чтобы подготовиться к тому или иному турниру. И теперь, оглядываясь, понимаем, что все было зря. Задачу государственной важности не выполнили, а интерес болельщиков к хоккею убили.

Я сознательно не критикую хоккеистов. Ставить оценки, разбирать действия каждого можно, только если бы игрокам дали продемонстрировать свои лучшие качества. Но вы действительно думаете, что Вадим Шипачев всегда играет так, как делал это в Пекине? Нет, это тренеры выбирали стиль. По большому счету, им и не нужны были ни Шипачев, ни Гусев. Теперь понятно, что лишними были бы Кузьменко с Бурдасовым. Мы приехали работать, трудиться, чтобы выиграть золото. Если бы было первое место, то промолчали и об ужасной игре команды. Но финал проигран. При этом невозможно вспомнить, чем радовала сборная на турнире. Матчи нашей команды — скука смертная, мы такое никогда и нигде не показывали. С такой игрой трудно представить, чтобы дети заинтересовались видом спорта, а взрослые захотели бы пойти на стадион. Ждем, чтобы теперь все, кто пришел к управлению сборной, немедленно ушли. И не приближались к ней как минимум четыре года. Вы нас обманули, и про это нельзя забыть.

Обмен

Защитник Илья Любушкин впервые в своей заокеанской карьере сменил клуб. Хоккеист «Аризоны» отправлен в «Торонто», став частью сделки, и сезон он закончит в более сильном коллективе. Что тут сказать? Несмотря на то что мы скептически относимся к представителям России в канадской команде, у Любушкина совсем другая история. Это форвардам у «листьев» тяжело, а с защитниками там вечная беда. При этом денег на топовых игроков уже нет, а найти работяг за вменяемые суммы — целая проблема. Хорошо, что «койоты» согласились на сделку. Теперь Любушкин точно поиграет в плей-офф. Он ведь ни разу не появился на льду в том сезоне, когда всех закрыли в «пузыре». И даже несмотря на то, что команда с крупным счетом сдавалась соперникам, хоккеиста держали на трибуне непонятно почему.

Илья прогрессирует с каждым сезоном в Северной Америке. В первом его заметно потряхивало, да и доверия со стороны штаба не было. Но Любушкин старался и превратился в основного защитника. В «Торонто» нужны такие ребята. Они не будут требовать внимания, не станут стараться выделиться своей статистикой, а будут четко разрушать, бить соперников и блокировать шайбы. Любушкин заметно прокачал свое умение проводить силовые приемы. Хоккеистов он встречает весьма жестко, при этом по правилам. Для Ильи обмен не сильно поменяет жизнь, но летом опять придется побороться за кусок пирога. Контракт-то заканчивается.

Скандал

Нападающий Антон Слепышев, проигравший финал сборной Финляндии, стал единственным из команды, который остался чем-то недоволен. Все остальные хоккеисты спокойно разговаривали после окончания игры у автобуса, благодарили болельщиков и близких в социальных сетях, но форвард ЦСКА внезапно на кого-то обозлился. Если внимательно почитать его первый эмоциональный текст из восклицательных знаков и больших букв, то непонятно, что именно ему не понравилось. Он говорит, что «выиграл серебро» (хотя формально он получил его за поражение), но при этом призвал то ли хейтеров, то ли журналистов «жевать хлеб» и «не подавиться». То есть он уже в следующем предложении после радости признает, что команда провалилась? Или как это понимать?

Антон не остановился и поздно вечером. Он выложил скрины сообщений, которые прислали ему и его жене (ожидаемо, между прочим), обвинив весь русский народ в плохой сущности. То есть в каждом новом сообщении Антон все глубже закапывает себя, даже не понимая, что единолично виноват в произошедшем. Может быть, мы чего-то не знаем и он ответственный за то, чтобы собрать весь негатив на себя и отвлечь страну от результата команды? Других версий нет. Но подчеркну, что опять рядом не нашлось тех, кто остановил бы Антона. Все агенты, прихлебатели, «друзья» игрока не остановили Слепышева, не заставили его прекратить, не объяснили, что так нельзя себя вести. А теперь будет просто интересно уточнить, что имел в виду Антон, когда говорил о «сущности русского народа». И собирается ли он дальше играть за деньги этого народа и для этого народа в хоккей?