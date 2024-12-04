Сумасшедший гол. Форвард молодежки «Спарты» прочеканил шайбу шесть раз и закинул ее за спину вратарю
В молодежной чемпионате Чехии по хоккею был забит очень необычный гол. 18-летний нападающий «Спарты» U-20 Марек Даничек в конце второго периода забросил шайбу, от которой пришел в изумление сам. Гол принес столичной команде победу.
Как забил Даничек
30 ноября «Спарта» играла на выезде с «Дуклой» из города Йиглава. К концу второго периода гости имели минимальное преимущество (3:2), хотя после стартовых 13 минут вели 3:0. На последней минуте второй 20-минутки 18-летний нападающий пражской команды Марек Даничек упрочил превосходство команды и заодно забросил очень необычную шайбу.
Нападающий подхватил ее еще в средней зоне, после чего прочеканил ею шесть раз и приземлил за спиной вратаря «Дуклы». Судьи взяли некоторое время, чтобы определить, по правилам ли была заброшена шайба — Даничека подозревали в игре высоко поднятой клюшкой. Однако гол засчитали, и «Спарта» ушла на второй перерыв с превосходством в две шайбы. В заключительном периоде команды обменялись голами, а бросок Марека остался победным (5:3).
«Не буду врать, я был немного напуган. На видео это выглядит как опасный удар, но на льду мне показалось, что клюшка прошла под перекладиной, так что я верил, что гол будет засчитан», — прокомментировал судейское решение сам автор гола для Sport.cz.
Марек сам не ожидал такого гола
Даничек — один из лидеров «Спарты» U-20. В этом сезоне 18-летний нападающий отметился 24 результативными действиями в чемпионате, что является вторым показателем в команде. Однако хоккеист и сам удивился такому голу, признавшись, что он во многом получился случайным. «Самый красивый гол в моей карьере. Я не думал на льду — все получилось само собой.
Я просто хотел пробросить шайбу за спину защитнику, но она каким-то образом застряла на клюшке, и я решил попробовать пройти с ней как можно дальше. Это действительно невероятный трюк. Даже я сам не поверил, что сделал нечто подобное. На самом деле я до сих пор этого не понимаю. Я сделал подобное впервые, и все сразу же вышло так удачно», — признавался чех после игры.
Нападающий уже дебютировал за взрослую «Спарту»
Даничек считается перспективным хоккеистом. В 18 лет его уже привлекают к основе «Спарты» — в этом сезоне он четыре раза появился во взрослой команде, но большую часть практики пока получает в молодежной команде. В апреле он ездил на чемпионат мира среди игроков до 18 лет, где отметился двумя результативными бросками, но Чехия вылетела в четвертьфинале от Словакии (2:3).
Перед тем турниром Марек рассуждал о том, что ЧМ — хорошая возможность показать себя скаутам из НХЛ. «Уверен, что мотивация из-за присутствия скаутов на турнире усиливается, но я не могу концентрировать на этом все внимание. Если я сосредоточусь только на них, тем больше вероятность, что что-то пойдет не так. Но я хочу бороться за драфт. Я сделаю все возможное, чтобы меня заметили», — говорил Даничек. Наверняка его гол «Дукле» увидели и в Северной Америке.
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Монреаль – Айлендерс
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Бостон – Детройт
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