Матч звезд КХЛ покоряет Сибирь. Впервые в истории лиги

15-й Матч звезд FONBET КХЛ впервые пройдет в Новосибирске. История пишется на наших глазах — никогда еще встречи лучших хоккеистов ведущей лиги страны не забирались так далеко на восток.

Решение о том, что новенькая «Сибирь-Арена» станет хозяйкой Недели Звезд хоккея-2025, было принято в августе прошлого года. Соглашение об этом подписали президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 1 февраля город на берегах Оби примет Кубок Вызова МХЛ, а в следующие выходные на лед выйдут уже звезды КХЛ.

Фото Официальный сайт ХК «Сибирь»

Звезды на льду

Между прочим, Новосибирск стал первой за пять лет новой точкой на карте Матчей звезд КХЛ после Казани, где уик-энд провели в 2019-м. После двухлетней паузы, вызванной пандемией, игры сильнейших хоккеистов лиги состоялись в Челябинске и Петербурге. Но и для уральцев, и для Северной столицы эти матчи были уже вторыми в истории, чаще их принимала только Москва. Также в разные годы звездные выходные с КХЛ можно было провести в Минске, Риге, Братиславе, Сочи, Уфе и Астане.

Если вдруг полететь или поехать в Новосибирск у вас нет возможности из-за большого расстояния или неотложных дел, то Матч звезд всегда можно посмотреть с помощью телетрансляции. Только делать это обязательно в хорошей компании и с правильным напитком. Лучше всего выбрать «Балтика Безалкогольное» — это безалкогольное пиво идеально подходит для ярких спортивных моментов.

Отметим еще, что после двух сезонов, когда Матч звезд КХЛ проводился в декабре, лига вернулась к привычным датам — после новогодних каникул. При этом во второй раз и впервые с 2011 года игра пройдет в феврале. Одна из самых современных в России «Сибирь-Арена», вмещающая более 10 500 зрителей, является домашней ареной местной «Сибири» с начала прошлого сезона.

Новый ледовый дворец в Новосибирске строили специально для молодежного чемпионата мира-2023, который по известным причинам в России так и не состоялся. «Знаем, как здесь любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения МЧМ, поэтому рады, что можем привезти сюда лучших игроков лиги», — отмечал Морозов.

Быстрее, больше, красивее

Регламент проведения звездного уик-энда со временем неоднократно менялся. Напомним, что в далеком уже 2009 году история Матчей звезд началась с соперничества команд, одна из которых была составлена из российских хоккеистов, а вторая — из легионеров. Через пару лет КХЛ перешла к более традиционной дуэли «Восток» против «Запада», а с сезона-2016/17 появился мини-турнир для команд, представляющих четыре дивизиона лиги, — Харламова, Чернышева, Боброва и Тарасова. Наконец, в 2020-м году перешли с игры полными пятерками на более динамичный и зрелищный, что важно для шоу-матчей, формат «три на три».

Таким он и дошел до нынешнего сезона. В первый день пройдут полуфиналы мини-турнира, во второй — матч за третье место и финал — каждая встреча состоит всего из двух периодов по 10 минут. Ничьих и овертаймов не предусмотрено, сильнейшего при равенстве определяют с помощью серии буллитов.

Не забываем и про мастер-шоу — конкурсы, в которых звезды КХЛ будут демонстрировать свои навыки в различных компонентах хоккея. Не секрет, что некоторым болельщикам эта часть звездного уик-энда даже интереснее самих игр. Итоговое расписание Матча звезд таково: 8 февраля все начнется игрой команд дивизионов Боброва и Тарасова, после чего пройдут конкурсы на самый эффектный буллит, самый мощный бросок и самый быстрый круг по площадке, а завершит день второй полуфинал с участием команд дивизионов Чернышева и Харламова. В воскресенье программа откроется игрой за третье место, после чего болельщиков ждет вторая часть мастер-шоу, «Надежная защита» и конкурс капитанов. А затем — финал.

А также не забываем про праздничную атмосферу вокруг Матча звезд. Если вы собираетесь лично побывать на трибунах, приходите пораньше — вас ждут различные активности для болельщиков, незабываемое предматчевое шоу, выступления звезд музыки. Ну а дома перед телевизором смотреть игру лучше всего с «Балтика Безалкогольное».

Четыре десятка лучших

Составы на Матч звезд КХЛ начали определять еще в ноябре, когда свой выбор сделали болельщики. Они выбирали в каждую из четырех команд по вратарю, защитнику и два нападающих. Следом в процесс включились ведущие хоккейные журналисты, которые добавили в составы по три полевых игрока. Остальных участников — а в каждой команде должно быть по 11 человек — выбирала лига.

Как водится, не обошлось без замен. Так, в январе петербургский СКА расторг контракт с американцем Тони Деанджело, уже выбранным в команду дивизиона Боброва. Отбывшего за океан одноклубника заменил молодой талант армейцев Иван Демидов. Учитывая его форму, сложно утверждать, что кто-то будет сожалеть об этой замене. Другие коррективы в составах вызвала травма голкипера ярославского «Локомотива» Даниила Исаева — лучший вратарь прошлого сезона получил повреждение в январской встрече со «Спартаком». Вместо него в команде дивизиона Тарасова появился Владислав Подъяпольский — новичок московского «Динамо» еще до перехода из тольяттинской «Лады» был выбран в команду дивизиона Харламова. Освобожденное же им место занял другой голкипер волжан Александр Трушков.

Скорее всего, список потерь этим не ограничится — например, не поедет в Новосибирск звездный форвард СКА Евгений Кузнецов, который не выходил на лед после 25 декабря, получив травму в матче с ЦСКА. А пока составы выглядят так.

Дивизион Боброва

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Иван Бочаров («Торпедо»).

Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо»), Александр Никишин (СКА).

Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Дмитрий Бучельников («Витязь»). Павел Порядин («Спартак»), Иван Демидов (СКА), Тимур Хафизов («Сочи»).

Главный тренер: Алексей Жамнов («Спартак»).

Дивизион Тарасова

Вратари: Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо» М), Мартин Гернат («Локомотив»).

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мн), Никита Гусев («Динамо» М), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА), Владислав Каменев (ЦСКА), Сэм Энэс («Динамо» Мн).

Главный тренер: Игорь Никитин («Локомотив»).

Дивизион Харламова

Вратари: Зак Фукале («Трактор»), Александр Трушков («Лада»).

Защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).

Главный тренер: Бенуа Гру («Трактор»).

Дивизион Чернышева

Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Никита Бояркин («Барыс»).

Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь»), Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»).

Главный тренер: Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

И не забываем о том, что еще по одному игроку в каждую команду добавится по итогам Кубка Вызова МХЛ, который пройдет в Новосибирске 1 февраля. Такое поощрение для лучших молодых хоккеистов КХЛ практикует не впервые — тот же Демидов таким образом уже участвовал в Матче звезд сезона-2022/23.