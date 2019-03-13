"Всем спасибо, я старался". Малкин - о своем достижении

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин опубликовал новую фотографию в Инстаграме. В матче с "Вашингтоном" (5:3) он заработал два очка. Таким образом, теперь в его активе 1000 очков в НХЛ.

- Всем спасибо, я старался, - написал хоккеист. На фотографии он держит шайбу с числом "1000" на ней.

Малкин стал пятым российским хоккеистом, который выбил "тысячу". До него эту отметку превзошли Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный и Алексей Ковалев.

Форвард установил российский рекорд по скорости набора 1000 очка, пройдя этот путь за 848 матчей. Предыдущий рекордсмен Овечкин уложился в 880 игр

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него