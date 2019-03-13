18:22 | Хоккей — Путь к 1000

"Всем спасибо, я старался". Малкин - о своем достижении

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Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин опубликовал новую фотографию в Инстаграме. В матче с "Вашингтоном" (5:3) он заработал два очка. Таким образом, теперь в его активе 1000 очков в НХЛ.

- Всем спасибо, я старался, - написал хоккеист. На фотографии он держит шайбу с числом "1000" на ней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем спасибо, я старался.. #1000#ma1Kin

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 13 Мар 2019 в 7:40 PDT

Малкин стал пятым российским хоккеистом, который выбил "тысячу". До него эту отметку превзошли Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный и Алексей Ковалев.

Форвард установил российский рекорд по скорости набора 1000 очка, пройдя этот путь за 848 матчей. Предыдущий рекордсмен Овечкин уложился в 880 игр

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bu88L8QAFdO/

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