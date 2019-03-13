Сергей Федоров: "Малкин сможет превзойти мое достижение"

Бывший хоккеист НХЛ Сергей Федоров отметил, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин сможет обойти его по количеству очков. Сегодня нападающий "Пингвинз" достиг отметки в 1000 очков. Он занимает пятое место среди российских игроков в НХЛ.

Больше Малкина набрали Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1200).

- Конечно, он сможет побить мое достижение, и главное - играть правильно, не задумываться о таких вещах, - приводит ТАСС слова Федорова. - Они у каждого действующего хоккеиста не на первом плане. Евгений, как мы уже говорили, не чистый форвард, он много участвует в командных действиях. Я не считаю, что он думает о рекордах, но пожелаю ему достичь всего самого высокого.

На высокой скорости Евгений может контролировать шайбу, видеть игру, диктовать ее. Его можно назвать универсальным игроком, поскольку центральный нападающий является связующим звеном между обороной и атакой. Помимо того, у него отличный кистевой бросок, пас, но самое главное - это катание, умение успевать везде. Это то базовое, что у него есть, но я уверен, что у Евгения намного больше игровых качеств, потому что набрать 1000 очков - это серьезное достижение в такой лиге, как НХЛ.