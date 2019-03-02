"Питтсбург" проиграл "Баффало", несмотря на голевую передачу Малкина

"Баффало" на своем льду в овертайме обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). "Сэйбрз" одержал победу после двух подряд поражений.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей. Это его 45-я результативная передача в этом сезоне.Теперь на счету россиянина 995 (390+605) очков в карьере в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Питтсбург" - 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Айкел - 23 (Райнхарт), 3:09 - 1:0. Бьюгстад - 8 (Риикола, Симон), 4:05 - 1:1. Шири - 10 (бол., Окпосо, Монтур), 12:53 - 2:1. Хернквист - 16 (бол., Шульц, Кросби), 37:18 - 2:2. Кросби - 28 (бол., Малкин, Шульц), 38:21 - 2:3. Монтур - 6 (Родригес, Шири), 57:28 - 3:3. Шири - 11, 64:11 - 4:3.

Вратари: Улльмарк - Мюррей.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 30 (7+9+11+3) - 44 (20+13+8+3).

Наши: - - Малкин (22.47/4/-2).

2 марта. Баффало. KeyBank Center.