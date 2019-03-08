"Питтсбург" переиграл "Коламбус", Малкин набрал 997-е очко в карьере

"Питтсбург" на выезде выиграл у "Коламбуса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Это третья подряд победа "Пингвинз".

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Таким образом, теперь на его счету 997 (391+606) очков в НХЛ за карьеру.

Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отыграл 22 минуты 37 секунд, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кессел - 22 (бол., Малкин, Хернквист), 2:22 - 1:0. Бьюгстад - 9 (Маккэн, Шульц), 38:47 - 2:0. Кросби - 31 (п.в., Гюнтцель), 59:29 - 3:0.

Вратари: Мюррей - Корписало (57:17 - 59:29).

Штраф: 13 - 17.

Броски: 31 (4+18+9) - 25 (10+8+7).

Наши: Малкин (19.08/4/0) - Панарин (22.37/4/-2).

8 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.