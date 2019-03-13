Невероятные эмоции жены Малкина после 1000 очков. Видео от первого лица

Супруга российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова в своем Инстаграме опубликовала видео с матча против "Вашингтона" (5:3) регулярного чемпионата НХЛ. 32-летний спортсмен отдал две голевые передачи в игре и набрал 1000-е очко за все время выступления в лиге.

Кастерова поддерживала мужа на трибунах. Девушка эмоционально отреагировала на достижение Малкина. Форвард был также признан первой звездой матча.

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него