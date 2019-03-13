Малкин - третья звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня стал нападающий "Калгари" Джонни Годро, который набрал шесть (3+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (9:4).

Второй звездой признан голкипер "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 20 из 21 бросков в игре с "Детройтом" (3:1).

Третьей звездой назван российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который в матче против "Вашингтона" (5:3) отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 1000 набранных очков в лиге.

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