Малкин пожелал удачи сборной России по биатлону. Видео

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пожелал удачи сборной России по биатлону на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Видео опубликовано в Инстаграме комментатора Дмитрия Губерниева.

- Биатлон! Ребятки, мы смотрим за вами, мы гордимся вами! Хочу пожелать вам удачи! Чтобы ваши лыжи были самыми быстрыми, а винтовки - самыми точными. Болеем за вас всем сердцем. Вперед с Дмитрием Губерниевым, - сказал Малкин.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта.