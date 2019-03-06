Малкин пожелал удачи сборной России по биатлону. Видео

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пожелал удачи сборной России по биатлону на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Видео опубликовано в Инстаграме комментатора Дмитрия Губерниева.
- Биатлон! Ребятки, мы смотрим за вами, мы гордимся вами! Хочу пожелать вам удачи! Чтобы ваши лыжи были самыми быстрыми, а винтовки - самыми точными. Болеем за вас всем сердцем. Вперед с Дмитрием Губерниевым, - сказал Малкин.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта.
@e.malkin71geno - блестящий хоккеист , трёхкратный обладатель Кубка Стэнли , двукратный чемпион мира , форвард Pittsburgh Penguins !!!!! Женя Малкин поддерживает нашу биатлонную сборную и трансляции на @matchtv_channel !!!! Уже в четверг в 17.50 мск смешанная эстафета !!!!!! Биатлонисты бегут и стреляют , я комментирую !!!! @anna_kasterova - самый красивый оператор в мире !!!!!! Спасибо !!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #пингвинс #нхл #хоккей #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед