Малкин оформил дубль во втором матче подряд. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс".
Этот дубль стал для него вторым подряд. Днем ранее ему также удалось дважды отличиться в матче с "Калгари".
Вторая шайба Малкина сделала счет 6:3 в пользу "Пингвинов" в третьем периоде.
"Питтсбург" переиграл "Рейнджерс", у Малкина - дубль во втором матче подряд
And this was just the beginning... ☺️ pic.twitter.com/GxI3tFLW3R– Pittsburgh Penguins (@penguins) 17 февраля 2019 г.
A spin-o-rama that would impress Serge Savard.– Pittsburgh Penguins (@penguins) 17 февраля 2019 г.
👏👏👏 pic.twitter.com/JvWQ6ZtsDA