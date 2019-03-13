Летанг поздравил Малкина с 1000-м очком в НХЛ

Защитник "Питтсбурга" Крис Летанг в Твиттере поздравил одноклубника Евгения Малкина с 1000-м очком в НХЛ. Сегодня россиянин сделал 2 голевые передачи в матче с "Вашингтоном" и достиг юбилейной отметки.

"Поздравляю Малкина с 1000 очков! Это невероятное достижение", - написал Летанг.

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него