Кросби - о 1000 очках Малкина: "Было здорово стать свидетелем такого события. Я за него очень счастлив"

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби прокомментировал достижение россиянина Евгения Малкина. Нападающий в матче регулярного чемпионата с "Вашингтоном" (5:3) набрал 1000-е очко в НХЛ​.

– Я рад за него, – приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Кросби. – 1000 очков – отличное достижение. За эти годы он сделал очень многое: выигрывал призы, забивал красивые голы, помогал клубу. Было здорово стать свидетелем такого события. Я за него очень счастлив.

Отметим, что Малкин признан первой звездой матча. Он отметился двумя голевыми передачами.

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него

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