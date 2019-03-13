Евгений Малкин – о 1000-м очке в матче с "Вашингтоном": "Наши судьбы с Овечкиным переплетены"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, набравший 1000-е очко в НХЛ в матче против "Вашингтона" (5:3), рассказал о своем достижении.

– На вас давила эта юбилейная отметка?

– Если честно, такие цифры – 99 очков, 199 – они всегда как-то давят, и думаешь об этом. Тот же Александр Овечкин не мог пару игр набрать 1200-е очко. Хочется уже набрать юбилейное очко и продолжать дальше, а то друзья постоянно напоминают, партнеры спрашивают, сколько осталось – два, три? Постоянно в голове это крутится и немножко отвлекает.

– Важно, что это случилось именно в матче с "Вашингтоном"?

– Это судьба. Овечкин набрал 1000 очков в игре с "Питтсбурге", я – против "Кэпиталз". Есть какая-то связь между двумя клубами, между мной и Овечкиным, переплетены наши судьбы. Это важный день для меня и моей семьи.

– Какие первые эмоции были после 1000-го очка?

– Когда все обнимались после гола, меня начали поздравлять, и я понял, что наконец это случилось. Как всегда бывает – много думаешь о событии, а когда оно происходит, спокойно его воспринимаешь – никаких суперэмоций. Но, конечно, когда объявили по стадиону, люди встали – это было трогательно.

– И ваша семья тоже ...

– Надеюсь, сегодня подарок мне дома устроят (улыбается). (Игорь Рабинер)