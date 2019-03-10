28 сйвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Питтсбург". Малкину до 1000 осталось 2 очка

"Коламбус" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Дубль сделал нападающий "Блю Джэкетс" Кэм Аткинсон.

Российский форвард Артемий Панарин отыграл 21 минуту и заработал показатель "+1". Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29-ти.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сделал результативную передачу, набрав 68-е очко в сезоне. До 1000 очков в карьере в НХЛ россиянину осталось набрать 2 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Питтсбург" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)