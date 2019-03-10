28 сэйвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Питтсбург". Малкину до 1000 осталось 2 очка

"Коламбус" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Дубль сделал нападающий "Блю Джэкетс" Кэм Аткинсон.

Российский форвард Артемий Панарин отыграл 21 минуту и заработал показатель "+1". Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29-ти.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сделал результативную передачу, набрав 68-е очко в сезоне. До 1000 очков в карьере в НХЛ россиянину осталось набрать 2 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Питтсбург" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Дженнер - 12 (Андерсон, Фолиньо), 2:31 - 1:0. Аткинсон - 37 (мен.), 22:17 - 2:0. Астон-Ризе - 8 (Малкин, Кессел), 26:39 - 2:1. Бьоркстранд - 14 (Дзингел, Дюшен), 56:59 - 3:1. Аткинсон - 38 (п.в., Веренски, Джонс), 58:11 - 4:1.

Вратари: Бобровский - Мюррей (57:18 - 58:11).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 33 (11+9+13) - 29 (9+9+11).

Наши: Панарин (21.07/2/+1) - Малкин (19.15/3/-1).

10 марта. Коламбус. Nationwide Arena.