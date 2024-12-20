Сегодня, 18:15
Тест: угадай, какие из этих команд OLIMPBET ВХЛ основаны раньше
Уровень сложности: 10 из 10. С этим тестом справятся только настоящие хоккейные гики!
Какая команда OLIMPBET ВХЛ основана еще в первой половине прошлого века? А кто проводит в лиге свой первый сезон? Покажи свои знания о российском хоккее в новом тесте: сможешь ответить на все вопросы?
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