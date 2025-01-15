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OLIMPBET ICE AWARDS

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Прорыв «СКА-1946» и талант из Ханты-Мансийска. Герои OLIMPBET МХЛ в декабре

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вячеслав Шевцов.
Фото Официальная группа «Мамонты Югры» в ВК
Вячеслав Шевцов.
Фото Официальная группа «Мамонты Югры» в ВК
Вячеслав Шевцов.
Фото Официальная группа «Мамонты Югры» в ВК
«СКА-1946».
Фото Официальная группа «СКА-1946» в ВК
«СКА-1946».
Фото Официальная группа «СКА-1946» в ВК
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Новый год — новые победители хоккейного проекта OLIMPBET ICE AWARDS. Регулярный чемпионат МХЛ преодолел экватор. В каждой конференции сформировались группы лидеров и тех команд, которые ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф и плей-ин. Самое время подвести итоги декабря и узнать, кто из команд и хоккеистов выиграл премии по итогам прошлого месяца.

Прорыв декабря — «СКА-1946»

На «Западе» в «Золотом» дивизионе лидерство сохраняет «Спартак». Расслабляться москвичам противопоказано, ведь конкуренты наступают на пятки и готовы при первой возможности подвинуть команду Александра Баркова. Ближайший преследователь — «СКА-1946», отстающий от «Спартака» на шесть очков, имея один матч в запасе. В декабре армейцы выдали мощный отрезок и выиграли премию «Прорыв месяца»

«СКА-1946».
Фото Официальная группа «СКА-1946» в ВК

За декабрь команда Германа Титова провела десять матчей. Семь из них закончились победами. Особенно впечатляющей для армейцев останется игра в Туле, которая прошла на стадионе футбольного «Арсенала». «Молодежная классика» осталась за «Академией Михайлова» — туляки вырвали победу в овертайме. Однако в последующих играх «46-е» разошлись не на шутку: одержали пять побед подряд и в каждом матче забивали не менее четырех голов.

Подбор исполнителей армейцев располагает к атакующему стилю, а тренер Герман Титов еще со времен работы в КХЛ продвигал зрелищный хоккей. На уровне МХЛ внедрить подобный стиль еще проще. Неудивительно, что «СКА-1946» лидирует в лиге по заброшенным шайбам. За 37 матчей армейцы отметились 160 голами. Близко по результативности идет «Динамо-Шинник», но белорусская молодежка выступает в «Серебряном» дивизионе и чаще играет с более слабыми соперниками.

Талант из Ханты-Мансийска

Не менее горячая борьба за лидерство в «Золотом» дивизионе Восточной конференции. Первую строчку сохраняют «Мамонты Югры», но отрыв от преследователей очень незначительный. Хантымансийцы играют не так результативно, как «СКА-1946». Зато в составе «Мамонтов Югры» есть защитник, который умеет забивать не хуже нападающих. Вячеслав Шевцов первым в сезоне забросил десять шайб и выиграл в номинации «Лучшая защита — это нападение». Юбилейный гол состоялся в матче с принципиальным соперником «Белыми Медведями» 6 января.

Вячеслав Шевцов.
Фото Официальная группа «Мамонты Югры» в ВК

Шевцову 19 лет, он проводит второй полноценный сезон в МХЛ. За это время Вячеслав закрепился в роли атакующего защитника. В прошлом чемпионате Шевцов стал лучшим бомбардиром в своем амплуа и сохраняет этот статус в нынешней регулярке. За 35 матчей Вячеслав набрал 17 (10+7) очков. Любопытно, что по голам в команде его опережает только Кирилл Сухарев, отметившийся 14 шайбами. Шевцов не стесняется использовать свой бросок, он лучший среди защитников «Мамонтов Югры» по броскам в створ.

Вячеслав родился в Новосибирске, занимался хоккеем в «Штурме» из города Чик, а позднее перебрался в Ханты-Мансийск. Сейчас Шевцов — ключевой защитник «Мамонтов Югры». С таким прогрессом в МХЛ на него однозначно обратят внимание в команде ВХЛ. Защитники, которые умеют подключаться к атакам, ценятся в современном хоккее. Продолжим следить за Шевцовым, которого в скором времени точно увидим в ВХЛ.

Вячеслав Шевцов.
Фото Официальная группа «Мамонты Югры» в ВК

Чат-бот для болельщиков

А еще можно испытать себя и свою удачу в новом конкурсе прогнозов от OLIMPBET. Букмекер запустил чат-бот для болельщиков, где можно получить бонусы, фрибеты и эксклюзивный мерч за свои прогнозы на матчи ВХЛ и МХЛ.

Участвовать можно в еженедельных конкурсах прогнозов: нужно выбирать исходы матчей, за каждый верный прогноз начисляются баллы. В конце каждой недели 50 участников, набравших больше всего очков, получат до 20 000 рублей бонусами.

Также в чат-боте доступны задания по премии OLIMPBET ICE AWARDS. Пользователи могут угадывать победителей в номинациях, например, кто из защитников первым в сезоне забросит 10 шайб и станет обладателем кубка «Лучшая защита — это нападение»? Или какая команда первой обеспечит себе место в плей-офф и выиграет в номинации «Все мысли о кубке»?

Чем больше совпадений, тем круче награда. В финале сезона будет разыгран эксклюзивный мерч и фрибеты с общим призовым фондом на 1 500 000 рублей. Выполнять задания можно до конца сезона-2024/25.

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