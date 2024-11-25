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OLIMPBET ICE AWARDS

Сегодня, 15:30

Подмосковный супергерой и заполярные бразильцы. Свежие победители OLIMPBET ICE AWARDS

Антон Бабошин
Корреспондент
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Игрок «Атланта» Максим Филимонов.
Фото ХК «Атлант»
Новыми обладателями наград стали: «Норильск» в OLIMPBET Чемпионате России ВХЛ и Максим Филимонов в OLIMPBET МХЛ.

Сезон в российском хоккее набрал полный ход, и страсти при этом кипят во всех лигах, о чем отлично знают болельщики во многих регионах России. И в ВХЛ, и в МХЛ накал эмоций очень высокий, в чем мы неоднократно убедились почти за три месяца, прошедшие со старта регулярных чемпионатов.

При этом болельщики с нынешнего года могут следить не только за голами, очками и положением команд в таблице, но и за тем, как они борются за победы в различных номинациях премии OLIMPBET ICE AWARDS. Давайте поздравим новых лауреатов.

Лихая музыка атаки

В ВХЛ найден обладатель приза в категории «Бразильская система» — им стал «Норильск», первым в лиге добравшийся до отметки в сотню заброшенных шайб. Любопытно, что на спортивной карте России этот заполярный город долгое время выделялся благодаря мини-футбольному клубу «Норильский никель». За эту команду уже два десятка лет назад выступали сильные бразильские легионеры, да и сейчас в команде есть, например, недавно ставший чемпионом мира вратарь Виллиан Дорн.

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Но в хоккейном «Норильске», как можно легко догадаться, бразильцев на площадке нет. Но, видимо, латиноамериканский дух гуляет по этому северному городу, ведь свою номинацию в премии OLIMPBET ICE AWARDS команда выиграла в прямом смысле слова по бразильской системе. Она с удовольствием играет сама и дает играть сопернику, и нередко матчи с участием «Норильска» превращаются в жаркий голевой карнавал. Вот уже восемь раз в чемпионате этот клуб забрасывал пять и более шайб за матч, но и пропускает немногим меньше — по надежности обороны норильчане вторые с конца среди 33 команд лиги. Например, от лидирующего «Динамо СПб» они дома получили восемь шайб, от тульского АКМ на выезде — девять.

Да и в целом «Норильск» по сравнению с началом сезона немного сбавил обороты. Если из семи первых матчей заполярная команда выиграла шесть, то последние полтора месяца чередует победы с поражениями почти в равной пропорции. Показательным в этом смысле стал и матч, в котором «Норильск» добрался до отметки в сотню заброшенных шайб: на выезде против «Челнов» северяне повели после гола Никиты Колесникова, во втором периоде Алексей Леонтьев удвоил преимущество, а тот самый сотый гол в сезоне провел один из лучших форвардов команды Сергей Голоднюк. Для него это был уже 12-й точный бросок со старта турнира, больше в «Норильске» забивают только лучший бомбардир ВХЛ Владислав Калетник и возглавляющий список снайперов лиги Данила Дяденькин. А затем гости упустили преимущество в три шайбы и уступили «Челнам» по буллитам.

Днем позже сотню заброшенных выбил воскресенский «Химик», отгрузивший шесть голов аутсайдерам из саратовского «Кристалла» — подмосковной команде для этого понадобилось даже на один матч меньше, чем «Норильску», да и пропускают «химики» куда меньше, но регламент есть регламент. В ближайшее время на вторую сотню голов пойдут также московская «Звезда» и екатеринбургский «Горняк-УГМК».

А в целом стоит отметить, что в ВХЛ очень плотная конкуренция и каждая победа буквально на вес золота. В пяти очках от лидирующих петербургских динамовцев идут семь команд, а те же пять очков разделяют 8-е и 20-е места в таблице. Поэтому две-три победы могут заметно поднять команду вверх, а серия из неудачных игр — отправить из лидирующей группы в середину. Ждем новых победителей номинаций уже в ближайшее время.

Фото ХК «Красная армия»

Слава победителям

В МХЛ своя атмосфера, но там не менее интересно. Борьба за лидерство идет напряженная в каждом дивизионе, как на «Востоке», так и на «Западе». Лучшие молодые игроки страны стремятся показать себя и просто так никому из соперников уступать не намерены.

Так, в Золотом дивизионе «Востока» «Омские Ястребы» стремятся оторваться от «Ирбиса», которому недавно уступили в одном из двух очных матчей. Но после этого сибиряки выдали серию из пяти побед подряд, а казанцы неудачно съездили в Челябинск, дважды уступив «Белым Медведям» в овертаймах. В Серебряном дивизионе уфимский «Толпар» сумел создать задел перед ярославским «Локо-76», который в середине ноября потерпел два поражения подряд — от «Кузнецких Медведей» и «Сибирских Снайперов».

Хоккеисты &laquo;Норильска&raquo; после матча с &laquo;Торпедо-Горьким&raquo;. «Норильск» — самый яркий клуб OLIMPBET ВХЛ, а «Спартак» — лидер OLIMPBET МХЛ. Главные события двух лиг в октябре

В Серебряном дивизионе «Запада» считавшаяся однозначным фаворитом «Красная Армия» в ноябре из шести календарных встреч выиграла только две, уступив в том числе аутсайдерам Золотого дивизиона «Амурским Тиграм» и не хватающим звезд с неба «Сахалинским Акулам». После чего в таблице их обогнали хоккеисты «Динамо-Шинника», при этом у белорусской команды сыграно на три встречи меньше. Прямо сейчас бобруйские ребята идут на серии из шести побед подряд.

А вот в Золотом дивизионе «Спартак», который как раз на днях обыграл «Красную Армию», стремится не подпустить к себе основную команду «Академии Михайлова», которая не проигрывает уже почти месяц и опережает также находящиеся в отличной форме петербургский «СКА-1946» и ярославский «Локо». Впрочем, как показывает практика, чтобы стать супергероем, вовсе не обязательно носить плащ или играть за топ-команду. Это мы видим на примере Максима Филимонова из мытищинского «Атланта», который на днях стал обладателем премии OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «Супергерой».

Он первым в лиге стал автором пяти победных шайб. При этом «Атлант» в нынешнем сезоне пока не блещет — в активе подмосковного клуба только семь побед в 20 проведенных встречах. И при этом пять из них мытищинцам принес Филимонов — очень убедительная статистика. По ходу матча с «Русскими Витязями» «атланты» уступали со счетом 1:3, но Максим сначала сравнял счет в конце второго периода, а уже в овертайме оформил дубль. Всего на счету Филимонова теперь 17 голов в 19 играх сезона, это лучший показатель в лиге/

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