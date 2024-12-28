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OLIMPBET ICE AWARDS

Сегодня, 17:50

Новый год к нам мчится. OLIMPBET ВХЛ и OLIMPBET МХЛ ждут короткие каникулы

Антон Бабошин
Корреспондент
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Хоккеисты молодежного «Динамо» СПб.
Фото ХК «Динамо» СПб
Хоккеисты на новогодних праздниках получат неделю отдыха.

Подходит к концу календарный год, и совсем скоро большую часть россиян ждут праздничные дни. К этому числу относятся и хоккеисты, хотя отдыхать они будут гораздо меньше, чем их болельщики, — первые матчи в OLIMPBET ВХЛ и OLIMPBET МХЛ в 2025 году запланированы на 5 января. А играть в 2024-м заканчивают только в ближайшее воскресенье.

Впрочем, игроки заслужили недельную передышку ничуть не меньше нас с вами. Декабрь у них выдался просто ураганный. Чего стоят только матчи под открытым небом в Туле, прошедшие с интервалом в две недели. Давайте попробуем вспомнить эти и другие интересные события уходящего месяца.

Петербургская стабильность

В ВХЛ, как и месяцем, и двумя ранее, лидирует петербургское «Динамо СПб». Секрет успехов бело-голубых, пожалуй, в стабильности. Пока все остальные выдают яркие вспышки, но потом гаснут, динамовцы уверенно держат марку и набирают очки. Не стал исключением и декабрь. Для «Динамо СПб» он начался с тяжелой битвы лидеров против «Рязани-ВДВ» и поражения с совсем не хоккейным счетом 0:1. Но из последующих семи встреч петербуржцы выиграли шесть. Взяли реванш у рязанцев, разгромили дома входящих в лидирующую группу «Торпедо-Горький» и «Химик», а воскресенцев затем обидели еще и на выезде.

В итоге на данный момент «Динамо СПб» опережает ближайшего преследователя на пять очков, при этом сыграв на два матча меньше. Также у команды больше всех в лиге побед (и всего, и одержанных в основное время), меньше всего пропущенных шайб (65 за 37 игр), а по заброшенным динамовцы третьи в ВХЛ после «Горняка-УГМК» и «Химика». Плюс форвард бело-голубых Дмитрий Сидляров вышел в лидеры списка бомбардиров, у него за 36 матчей 38 (8+30) баллов за результативность.

МХЛ &laquo;Спартак&raquo;. 18 мне уже. «Динамо-СПб», СКА-1946 и «Спартак» — новые лауреаты OLIMPBET ICE AWARDS

Совсем недавно уверенное второе место занимала «Рязань-ВДВ», но «десантники» неудачно завершили выездную серию, потерпев два неожиданных поражения от аутсайдеров — самарского ЦСК ВВС (2:5) и саратовского «Кристалла» (2:3 ОТ). В итоге к ним подобралась целая группа команд — отрыв от восьмого места составляет всего три очка. Возмутителем спокойствия в декабре оказался «Горняк-УГМК» из Свердловской области. Этот коллектив играет в зрелищный хоккей, который всегда радует болельщиков. Вот только не всегда собственных — команда лучшая в лиге по результативности, но и пропускает много, едва ли не вдвое больше того же «Динамо СПб». Горняки в первой половине декабря выдали серию из четырех побед, а затем потерпели три поражения, два из которых — на домашнем льду от не самых мощных соперников. Но победы над идущими в подвале таблицы «Ижсталью» (5:2) и «Торосом» (3:2) позволили уральцам вернуться на третье место. И уже 5 января они встретятся с «Рязанью-ВДВ». Будет жарко.

В группу лидеров входят и «Торпедо-Горький», и выдавший после смены тренера серию из семи побед «Металлург», и «Химик», и выигравший восемь из последних девяти встреч «Южный Урал». А также «Рубин» — тюменцы в прошлые выходные в третий раз в истории сыграли в традиционной «Русской классике». Матч с АКМ в Туле прошел на открытом воздухе и собрал около пяти тысяч зрителей. Они увидели яркий хоккей, но всего одну заброшенную шайбу — она на счету форварда «Рубина» Владислава Джиошвили. Тюменцы, кстати, стали первой командой в истории ВХЛ, кому удалось дважды выиграть на «Русской классике». Впрочем, расслабляться не стоит — плотность в таблице очень уж высокая. Это подтвердят, например, еще недавно входившие в число лидеров «Звезда» и «Норильск» — первые сейчас на самой границе зоны плей-офф, а заполярники за пределами топ-10.

Кстати, претендующий со следующего сезона на место уже в КХЛ тульский клуб неожиданно сменил тренера. В самом начале декабря в АКМ уволили Олега Горбенко и вернули уже работавшего в Туле Сергея Решетникова. Результаты пока не прорывные — четыре победы в семи проведенных играх. А вот один из аутсайдеров красноярский «Сокол» стал первым клубом, сменившим уже второго тренера за сезон. Юрий Файков на берегах Енисея не задержался и после шести поражений подряд отправился искать новую работу. А «Сокол», уже под руководством Льва Бердичевского, проиграл еще трижды, но потом закончил черную серию победой над «Челнами» (3:0). Чуть позже рулевых сменили еще две команды — в «Зауралье» расстались с давно работавшим в Кургане Михаилом Звягиным, а в «Омских крыльях» указали на дверь Рамилю Сайфуллину. Интересно, что сменившие их Артем Седунов и Андрей Евстафьев, соответственно, дебютировали в одном матче — омичи проиграли «Зауралью» со счетом 1:2.

А как обстоят дела с номинациями премии OLIMPBET ICE AWARDS? После того как недавно Данила Дяденькин из «Норильска» забрал приз, первым забросив пять победных шайб за сезон, мы ждем обладателя приза защитнику-бомбардиру. Героем в категории «Лучшая защита — это нападение» станет тот игрок обороны, который раньше других отличится 10 раз. Пока по семь голов у Сергея Теряева из АКМ, Игоря Сафонова из «Южного Урала» и Александра Сорокина из «Динамо-Алтай».

Фото Официальная группа «Динамо» СПб в ВК

Оборвавшиеся серии

В МХЛ тоже есть новый обладатель трофея от OLIMPBET ICE AWARDS. Им стал вратарь «Омских Ястребов» Сергей Долгов, оформивший недавно пятый «сухарь» в сезоне. Впрочем, это для сибиряков был едва ли не луч света в темном царстве, а декабрь целиком команда предпочла бы забыть. Еще недавно «ястребы» были лидерами всей лиги, но в декабре из первых шести матчей проиграли пять. При этом все поражения они потерпели от прямых конкурентов по Золотому дивизиону «Востока» — по два от казанского «Ирбиса» и нижегородской «Чайки», а еще одно — от ханты-мансийских «Мамонтов Югры». И теперь омичи отстают от «Ирбиса», имеющего матч в запасе, на одно очко, а сзади на пятки наступают югорцы и волжане. Нужно срочно выходить из кризиса.

В Золотом дивизионе Западной конференции МХЛ год завершался настоящим подарком болельщикам — двумя матчами лидеров, московского «Спартака» и тульской «Академии Михайлова». Команда из оружейной столицы за пару недель до этого выиграла домашнюю «Молодежную классику» у грозного «СКА-1946». А еще «академики» подошли к встречам со спартаковцами на серии в 15 побед подряд — очень впечатляет. Но и спартаковцы не лыком шиты. В первой встрече почти до середины матча счет не был открыт, но «Спартак», пропустив первым, до конца второго периода забросил трижды, а в концовке игры добавил еще две шайбы в пустые ворота. 5:2, и победная серия «Академии Михайлова» прервана. На следующий день красно-белые забрали и вторую игру. При этом по потерянным очкам в таблице туляки по-прежнему совсем рядом со «Спартаком» — они отстают на 10 баллов, имея четыре встречи в запасе. Тут же рядом идут и ярославский «Локо», и «СКА-1946».

&laquo;СКА-1946&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;АКМ-Юниор&raquo;. Трофеи едут в Петербург и Заполярье. У OLIMPBET ICE AWARDS новые герои

Параллельно в МХЛ прервалась еще одна победная серия. Возглавляющее таблицу Серебряного дивизиона «Запада» бобруйское «Динамо-Шинник» одержало в ноябре и декабре девять побед подряд. Но на текущей неделе белорусская дружина сенсационно дважды уступила идущей в середине таблицы «Академии СКА-Юниор». В первой встрече все решил двухминутный отрезок в начале третьего периода, когда подмосковная команда забила трижды — гол Макара Тимошкова и дубль Даниила Анацкого, причем две его шайбы разделили всего 12 секунд игрового времени! Через 24 часа все тот же Анацкий реализовал решающий бросок в серии буллитов — 4:3 в пользу армейцев. Впрочем, «Динамо-Шинник» по-прежнему является лидером дивизиона, уверенно опережая «Красную Армию».

Самая запутанная ситуация в таблице Серебряного дивизиона «Востока». Ее возглавляет «Толпар», но при этом уфимцы в декабре проиграли все четыре проведенных матча. Сначала «Ирбису» в овертайме и «Чайке» в выездных встречах, затем дома — «Ладье» и снова «Чайке». Причем в двух домашних играх «Толпар» пропустил 12 шайб. Если учесть, что впереди у команды матч с «Ирбисом», то не исключено, что команда из Уфы закроет декабрь с «баранкой». А тем временем на пятки уже наступают пермский «Молот», ярославский «Локо-76» и особенно «Ладья» — тольяттинцы при равенстве по количеству проведенных встреч отстают на три очка.

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