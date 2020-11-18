Овечкин танцевал вприсядку, Шнуров и Успенская пели. Роскошный день рождения жены игрока Анастасии

Пара подарила гостям медленный танец и очень яркую вечеринку со звездными исполнителями.

В конце сентября Александр Овечкин собрал звездных гостей и зажег в Москве после своего 35-летия. На этой неделе пришло время для праздника по поводу 27-го дня рождения его супруги Анастасии Шубской.

Обычно в это время семья Овечкиных находится в Америке. Но в этот раз, пока сезон НХЛ не стартовал, появилась возможность для нового и яркого торжества в России.

Именинница Анастасия шикарно выглядела в черном платье. С ней с удовольствием фотографировались отец Кирилл, самые близкие и другие гости.

А вот сам Овечкин вместе со своей женой. Просто и со вкусом.

Имениннице был посвящен клип. Весь день она радовала подписчиков в Instagram своими фото разных возрастов. История была воспроизведена на экране.

Одним из главных действующих лиц вечеринки стал старший сын пары — Сергей. Он зажигал на танцполе. Иногда один, а иногда — с папой.

Александр и Анастасия подарили себе и гостям нежный медленный танец. Многие растрогались.

В качестве приглашенных гостей выступали Баста и Zivert, Пелагея, Любовь Успенская и Сергей Шнуров, а также другие известные исполнители. Появление некоторых из них стало большим сюрпризом для Анастасии.

Супруга Александра сама охотно поднималась на сцену — и пела. В том числе с любимой исполнительницей — Любовь Успенской. Сториз совместного исполнения ее хитов появляются в Instagram девушки не в первый раз.

В какой-то момент дело дошло до русско-народной музыки. И пара пустилась в пляс. Овечкин — даже вприсядку.

Закончим эту подборку праздничным тортом. Хотя вечеринка наверняка продолжилась и после этого яркого кадра.