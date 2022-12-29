Играл с травмами и не выдержал. Российский защитник бьется за карьеру в НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Подведение итогов

«Авангард» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0, а после игры прошла пресс-конференция генерального менеджера Рашида Хабибулина, на котором он подвел итоги дедлайна. И стало совсем непонятно, что происходит в клубе. Перед новым генеральным менеджером поставлены четкие задачи: решить проблемные вопросы по составу (в основном это касалось вратаря), постараться сохранить состав на следующий сезон, так как Александру Крылову не нравится текучка.

Хабибулин уже не справился с первым вопросом. Клуб не нашел вратаря. Да, есть некая аренда из «Спартака» вратаря Андрея Сковронского, который пока не тянет даже в ВХЛ, а также приобретение Алексея Мельничука. Последний в длительном кризисе, у него не шло в прошлом сезоне, никто не помог ему вернуть уверенность в своих силах и в этом чемпионате. Возможно, у Сергея Звягина и получится реанимировать Алексея, но это требует время, никто не знает — сколько, вряд ли за два месяца что-то выйдет. Евгения Аликина клуб не взял, согласившись с доводами хабаровчан, что им нужно попадать в плей-офф, хотя какое дело омичам до «Амура? Про Яниса Калниньша разговоров почему-то вообще не было, а тему с Мэттом Джурусиком из «Куньлуня» никто не поднял.

Хабибулин потерял защитника Кристиана Яроша, отказался от Владимира Брюквина, а привез только Богдана Киселевича, переставшего попадать в основу ЦСКА. Но больше поразило, как менеджер объяснил то, что сорвалась сделка с защитником Райаном Спроулом из «Куньлуня».

— Я тут немного затянул с решением, — признался менеджер, хотя его работа и заключается в том, чтобы быстро реагировать на ситуацию. Заранее Хабибулин сообщает и о том, что не справится и со второй задачей. Сохранить состав не получится, многие уйдут. А за Арсения Грицюка и Семена Чистякова, собравшихся в Америку, менеджер даже не планирует биться. Хотя это он должен объяснять, что оба должны остаться дома на один-два сезона, если не хотят завязнуть в АХЛ. Да, сохранили Рида Буше, Корбэна Найта, но на это ушло почти 200 миллионов, а впереди переговоры с Сергеем Толчинским и Владимиром Ткачевым, и они будут ориентироваться на контракты Буше, так как существует еще и «омский коэффициент». Снова возникает подозрение, что смена генерального менеджера в клубе — это совсем не спортивная тема. Радоваться нечему.

Битва

Два месяца до конца регулярного чемпионата, а на «Востоке» нет ни одного клуба, который бы потерял шансы на выход в плей-офф. В среду дружно победы одержали «Барыс», «Нефтехимик» и «Трактор», только хабаровчане, находящиеся на последней строчке, пропускали день.

Нижнекамцы легко вынесли «Сочи» в гостях. С командой Олега Леонтьева не все понятно. Какое-то время назад казалось, что она решила завершить турнир досрочно. Домой был отправлен защитник Йоанн Овитю, легионеры не показывали хорошую игру, коллектив стремительно опускался на дно таблицы. Но хоккеисты утверждают, что все это были временные трудности, а все заряжены на то, чтобы попасть в восьмерку.

О многом говорит и то, что решено сохранить в составе Павла Порядина. По поводу трейда форварда в офис обращались в конце ноября, но один из менеджеров, позвонивших в «Нефтехимик», получил однозначный ответ: «Тему обмена Порядина мы не обсуждаем». Нижнекамцы возвращают себе игру прошлого сезона, когда они играют красиво и эффективно.

«Барыс» неожиданно победил в Новосибирске, хотя команда Андрея Мартемьянова вроде бы нашла свою игру. При этом у Андрея Скабелки тоже полно кадровых проблем, но после дедлайна говорить об этом бессмысленно, ситуацию не исправить.

Ожил «Трактор». Еще в Магнитогорске, после разговоров с хоккеистами, стало ясно, что всем уже стыдно за то место, которое они занимают в турнирной таблице. Команда обыграла «Металлург», а накануне взяла два очка во встрече с «Салаватом Юлаевым». Календарь у челябинцев очень сложный, но это не смущает хоккеистов. Они понимают, что сезон без плей-офф будет для всех настоящим позором.

Еще чуть-чуть, и к четверке присоединится «Ак Барс». При Билялетдинове на какие-то резкие изменения в игре рассчитывать не приходится. А там уже и «Адмирал» недалеко, да и уфимцы всего в 12 очках от зоны плей-офф. Может быть, и много, но не при нынешнем календаре. Спасибо за такую интригу.

Травма

Никита Зайцев внесен в список травмированных в «Оттаве». В клубе даже не называют сроков возвращения хоккеиста, просто отмечают, что он точно не появится на площадке «в ближайшее время». Напомним, что Никита совсем недавно был выставлен на драфт отказов, поиграл в АХЛ, а затем вернулся в основной состав и стал показывать довольно приличный хоккей. Если уж сейчас он не может выходить на лед, то поверьте — это какое-то совсем серьезное повреждение. Потому что Никита из тех, кто не обращает внимания на мелкие болячки.

Не могу точно рассказывать о диагнозах (когда-нибудь Никита все-таки разрешит описать реальную картину), но знаю, что какое-то время он выходил на площадку с таким повреждением, которое предполагает примерно двухмесячное восстановление. Он не уходит со льда после попадания шайбой в лицо или продолжает отрабатывать смены с переломами пальцев. Такие проблемы он даже серьезными не считает. Впрочем, подобная отвага не всегда идет на пользу. Больной хоккеист никак не может выложиться на сто процентов, а у тренера появляются вопросы по игре к тому, кто не окончательно готов. И получается удивительная ситуация. Зайцев выходит на площадку с травмами, так как хочет приносить пользу команде. Но на льду из-за этих повреждений он в чем-то недорабатывает, чем злит тренера.

Сейчас Никита все-таки ушел в лазарет. Есть надежда, что он восстановится полностью и его не будет ничего беспокоить. Хотя, конечно, Зайцев снова постарается выйти на лед быстрей, чем советуют врачи.