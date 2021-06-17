Защитник «Монреаля» шокировал всех кровавым взглядом. Что с ним? И можно ли было играть?

От вида Джеффа Питри в ужасе были даже партнеры.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Второй матч

«Вегас» — «Монреаль» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Армиа — 5 (Эдмундсон, Перри), 6:12 — 0:1. Тоффоли — 5 (Кауфилд, Питри), 16:30 — 0:2. Байрон — 2 (Котканиеми, Эдмундсон), 37:45 — 0:3. Пьетранджело — 2 (Колесар), 38:46 — 1:3. Пьетранджело — 3 (Маршессо, Карлссон), 54:46 — 2:3. Вратари: Флери (58:27) — Прайс. Штраф: 0 — 4. Броски: 31 (4+10+17) — 23 (12+4+7).

17 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-1.

Во втором матче серии между «Вегасом» и «Монреалем» произошло долгожданное возвращение на лед защитника «Канадиенс» Джеффа Питри. Второй бомбардир клуба получил травму в третьем матче против «Виннипега» и был вынужден пропустить десять дней. В победном матче с «Вегасом» (3:2) Питри отметился одной результативной передачей, но запомнился всем благодаря своим красным глазам.

Jeff Petry flying home on the red eye tonight. ( I'll see myself out ) pic.twitter.com/ShUu0sY3tw — Johnny Falvo (@JohnLane50) June 17, 2021

В шоке был даже вратарь «Монреаля» Кэри Прайс: «Он выглядит ужасающе. Но очевидно, что Джефф — большая часть нашей команды, и сегодня он сыграл великолепно».

Джефф Питри принял участие в разминке, но в предварительный состав на матч не попал. Затем, посовещавшись с врачами и убедившись в отсутствии рисков для здоровья игрока, тренерский штаб принял решение внести защитника в заявку на матч. Защитник «Монреаля» провел на льду 20 минут и 47 секунд, отметился результативной передачей, одним удалением, двумя бросками в створ и закончил матч с показателем полезности «+1».

Из-за чего у Питри красные глаза?

Кайл Бакаускас из Sportsnet сообщил, что у игрока двустороннее субконъюнктивальное кровоизлияние.

As @SNkylebukauskas just reported, Petry has bilateral subconjunctival hemorrhage. Speaking with doctors over the last few minutes, no pain or vision issues associated. Just some burst blood vessels and pooling. — Eric Engels (@EricEngels) June 17, 2021

Также во время матча жена хоккеиста у себя в Instagram написала, что «это связано с травмой верхней части тела и продолжается около недели». Хотя до этого появлялись сообщения, что у Джеффа могла возникнуть аллергия на лекарства.

Что это за болезнь и в чем причины ее появления?

Кровоизлияние в глаз — ограниченное скопление крови в пространстве между склерой и конъюнктивой. Согласно статистическим данным, кровотечение на фоне травматического поражения возникает в десять раз реже кровоизлияний нетравматического генеза, но в случае Питри можно уверенно говорить, что глаз налился кровью из-за травмы головы.

Также подобная травма может случиться при повышении давления, чихании, сильном кашле, подъеме тяжестей.

Как влияет на зрение и как лечить?

В большинстве случаев характеризуется бессимптомным течением, не оказывая дискомфорта и не нарушая зрение. Специальное лечение не требуется, глаз сам со временем приходит в норму.

В качестве вспомогательной терапии можно использовать искусственную слезу и витамины В и С.

Как долго проходит восстановление и несет ли опасность для жизни?

В среднем глазное яблоко приобретает белый цвет в течение 10-14 дней. При отсутствии инфекций опасности для потери зрения или жизни не несет. Несмотря на ужасающий внешний вид, это безболезненное и безвредное состояние.