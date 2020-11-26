Этот защитник скоро будет в пятерке лучших в НХЛ. Сергачев останется в «Тампе» еще на три года

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Металлург» все-таки уступил «Ак Барсу» в серии буллитов, это была очень важная игра для команды, так как растет недовольство результатами. Но я так и не понял, внимательно посмотрев матч, в чем же основная претензия к главному тренеру, которого все пытаются уволить болельщики. Команда смотрелась достойно во встрече с лидером конференции, могла победить, но сначала Василий Кошечкин неудачно отбил шайбу и позволил гостям сравнять счет, а в овертайме Тэйлор Бек загубил выход один на один. Да, были моменты, когда казанцы запирали «Металлург» в зоне, но магнитогорцев не начинало трясти, они справлялись и шли в атаку.

Проблемы в индивидуальном исполнении. Может быть, Воробьеву и не стоило давать так много времени Деннису Расмуссену, который скорее затормаживал атаки, чем развивал их. Но если бы легионер сидел на скамейке или на трибуне, то это бы не улучшило его форму. А в каких-то случаях было заметно, что у него есть светлые мысли. И чувствуется общая скованность игроков. Когда у сильного клуба 8 поражений в 10 матчах, то это нормально. Надо забить, надо сбросить груз и пойдет. Обреченности не было, «Металлург» не проиграл встречу до стартового вбрасывания, боролся. Сейчас приедет Майк Пелино, что-то подправит в большинстве и результаты вернутся. Но назвать хоккей «Металлурга» кошмарным не могу. Следующий соперник — «Нефтехимик» и в этот день будет отличная возможность вернуть уверенность в своих силах.

Контракт

Михаил Сергачев подписал трехлетнее соглашение с «Тампой». Все встретили эту новость позитивно. Болельщики радуются, что у них остался защитник, который способен войти в пятерку лучших в лиге, клуб доволен, что потратил не так много денег и сохранил хоккеиста, а Михаил должен быть доволен финансовыми условиями. Три миллиона долларов он получит бонусом в первые два года и придется заплатить только налоги без всяких эскроу и прочих финансовых зацепок, которые придумывает лига. Его средняя зарплата составит — 4,8 миллионов долларов в год, а после окончания контракта будет хорошая возможность получить самое жирное соглашение в своей карьере.

Сергачев не будет неограниченно свободным агентом, но с правом пойти в арбитраж, хотя вряд ли это случится. Если прогресс российского защитника сохранится, то «Тампа» даже не подумает экономить. Плюс Михаил остается в сильном клубе, который будет бороться за титул и в следующем сезоне, да и вообще на протяжении всего контракта сохранит статус фаворита. Тот случай, когда все стороны должны быть довольны и теперь все зависит от Сергачева. С него теперь другой спрос, впрочем, он должен справиться. Хотя есть и проигравшая сторона. Это «Монреаль», который зачем-то обменял хоккеиста.

Отставка

Еще одно увольнение случилось в Высшей лиге. Сменил тренера «Буран» из Воронежа. Вячеслав Уваев покинул клуб после того, как его команда, которая сама находится вдалеке от зоны плей-офф, еще и уступила последней команде лиги «Молоту-Прикамье». Не понравились и слова тренера после поражения, он назвал его справедливым. На скамейку возвращается Михаил Бирюков, бывший вратарь, двукратный чемпион мира. Он уже работал тренером, но затем вернулся на административную должность. Бирюков эмоционален, я как-то был на тренировке «Бурана», когда он руководил хоккеистами, и понял, что даже на занятии особо не расслабишься. Ему бы больше сдержанности. В прошлый раз он получил две дисквалификации за короткий период. Сначала едва не выпрыгнул на лед, оспаривая решение арбитров, затем бросил бутылку на трибуну (но на пустой сектор). Есть знаменитое видео, когда он шлепнул планшеткой по шлему одного хоккеиста, но ведь и тот потом неожиданно забил, видимо, этого и не хватало.

Отметим и то, что Вячеслав Уваев не справился с работой. Когда-то он здорово выстрелил с небогатой «Рязанью», затем поработал помощником главного в «Витязе» и «Локомотиве». Казалось, что, получив новый шанс, Вячеслав должен зацепиться за него, однако этого не произошло. Воронежский клуб выглядел уныло, а самое печальное, что команда не получала от тренера энергетической подпитки. И если не шло с первых минут, то на протяжении всей игры хоккеисты выглядели сонными. В этом смысле «Буран» точно станет другим, как-то под руководством Бирюкова хоккеисты устроили массовую потасовку на льду, не согласившись с поражением. Изменится ли спортивный результат? Да это и неважно.