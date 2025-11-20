«Ты не доиграешь следующий матч». Русский защитник получил травму, но ее виновник избежал санкций от НХЛ
Жуткий эпизод
Недавний матч между «Далласом» и «Айлендерс» получился скандальным. Два самых громких эпизода произошли на последней минуте. За 30 секунд до сирены Микко Рантанен жестко влетел в Александра Романова и отправил его в борт. Арбитры квалифицировали это действие как «толчок на борт» и выписали финну удаление до конца матча.
С игры эпизод выглядел действительно жутко: Романов, лежа на льду, судорожно дергал ногами, а арбитры активными жестами требовали от врачей максимально быстро начать оказывать помощь.
Рантанен же получил от всех. Сначала финну досталось от игроков «Айлендерс», находившихся рядом с ситуацией. Вскоре последовали 5+20 минут штрафа от судей. А в самом конце на игрока истошно орал уже главный тренер команды из Нью-Йорка Патрик Руа.
«Ты не доиграешь следующий матч. Почему ты не хочешь приехать в Нью-Йорк и поговорить?! Ты не доиграешь эту игру», — расшифровал слова наставника «Айлендерс» канал NHL Watcher.
Одновременно с этими фразами Руа вывалил на Рантанена кучу нецензурных выражений. Правда, на пресс-конференции тренер был гораздо спокойнее.
«Когда ты видишь игрока перед бортом, нужно сбавить скорость. Все это знают. Нельзя идти напролом, это неуважительно. Это не должно быть частью нашей игры», — сказал тренер.
Обошлось без дисквалификации
При этом департамент безопасности игроков НХЛ не стал наказывать Рантанена дополнительной дисквалификацией. Мотивация этого решения не публиковалась. Однако, вероятно, сотрудники департамента восприняли момент с травмой Романова так же, как и главный тренер «Далласа».
«Если внимательно посмотреть повтор, то можно заметить, как Рантанен запнулся о конек защитника Мэйфилда и потерял равновесие. Любой хоккеист знает, что когда ты теряешь равновесие на льду, то выставляешь руки вперед. Я наблюдал за игрой Рантанена более десяти лет в лиге. Это был просто несчастный случай. Я надеюсь, что с Романовым все будет в порядке», — сказал Глен Галуцен.
Микко Рантанен после игры сказал, что извинился перед Романовым и написал ему, что никогда не хотел быть грязным игроком.
Точные сроки восстановления российского защитника неизвестны. На данный момент он находится в списке травмированных «Айлендерс» и сможет покинуть его только через неделю. И это в лучшем случае. Для Романова эта травма стала уже второй в сезоне: во второй половине октября защитник пропустил пять матчей из-за повреждения.
Еще один скандальный эпизод в матче произошел за 0,1 секунды до финальной сирены. «Даллас» все же забросил шайбу, которая должна была перевести встречу в овертайм, но перед этим Джейсон Робертсон буквально снес вратаря «Айлендерс». Судьи посмотрели повтор эпизода и гол отменили.
Так, команда из Нью-Йорка все-таки набрала два очка и поднялась на пятое место на «Востоке», но потеряла важного защитника.
