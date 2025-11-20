Хоккей
Сегодня, 20:00

«Ты не доиграешь следующий матч». Русский защитник получил травму, но ее виновник избежал санкций от НХЛ

Рантанен избежал дисквалификации за толчок Романова на борт
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Микко Рантанена не дисквалифицировали за толчок на борт Александра Романова.

Жуткий эпизод

Недавний матч между «Далласом» и «Айлендерс» получился скандальным. Два самых громких эпизода произошли на последней минуте. За 30 секунд до сирены Микко Рантанен жестко влетел в Александра Романова и отправил его в борт. Арбитры квалифицировали это действие как «толчок на борт» и выписали финну удаление до конца матча.


С игры эпизод выглядел действительно жутко: Романов, лежа на льду, судорожно дергал ногами, а арбитры активными жестами требовали от врачей максимально быстро начать оказывать помощь.

Рантанен же получил от всех. Сначала финну досталось от игроков «Айлендерс», находившихся рядом с ситуацией. Вскоре последовали 5+20 минут штрафа от судей. А в самом конце на игрока истошно орал уже главный тренер команды из Нью-Йорка Патрик Руа.

«Ты не доиграешь следующий матч. Почему ты не хочешь приехать в Нью-Йорк и поговорить?! Ты не доиграешь эту игру», — расшифровал слова наставника «Айлендерс» канал NHL Watcher.

Одновременно с этими фразами Руа вывалил на Рантанена кучу нецензурных выражений. Правда, на пресс-конференции тренер был гораздо спокойнее.

«Когда ты видишь игрока перед бортом, нужно сбавить скорость. Все это знают. Нельзя идти напролом, это неуважительно. Это не должно быть частью нашей игры», — сказал тренер.

Микко Рантанен.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Обошлось без дисквалификации

При этом департамент безопасности игроков НХЛ не стал наказывать Рантанена дополнительной дисквалификацией. Мотивация этого решения не публиковалась. Однако, вероятно, сотрудники департамента восприняли момент с травмой Романова так же, как и главный тренер «Далласа».

«Если внимательно посмотреть повтор, то можно заметить, как Рантанен запнулся о конек защитника Мэйфилда и потерял равновесие. Любой хоккеист знает, что когда ты теряешь равновесие на льду, то выставляешь руки вперед. Я наблюдал за игрой Рантанена более десяти лет в лиге. Это был просто несчастный случай. Я надеюсь, что с Романовым все будет в порядке», — сказал Глен Галуцен.

Микко Рантанен после игры сказал, что извинился перед Романовым и написал ему, что никогда не хотел быть грязным игроком.

Канадский хоккеист Ник Казинс получил максимальный штраф за&nbsp;удар россиянина Ивана Демидова.За удар Демидова Казинс получил максимальный штраф. С главным русским талантом все в порядке?

Точные сроки восстановления российского защитника неизвестны. На данный момент он находится в списке травмированных «Айлендерс» и сможет покинуть его только через неделю. И это в лучшем случае. Для Романова эта травма стала уже второй в сезоне: во второй половине октября защитник пропустил пять матчей из-за повреждения.

Еще один скандальный эпизод в матче произошел за 0,1 секунды до финальной сирены. «Даллас» все же забросил шайбу, которая должна была перевести встречу в овертайм, но перед этим Джейсон Робертсон буквально снес вратаря «Айлендерс». Судьи посмотрели повтор эпизода и гол отменили.

Так, команда из Нью-Йорка все-таки набрала два очка и поднялась на пятое место на «Востоке», но потеряла важного защитника.

Александр Романов
Микко Рантанен
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
  • Артемон Доберманов

    Никакой агрессии.не хер раздувать.Саше восстановления успешного.Но йеллопукки прилетит от островитян в следующем матче.но это закон жанра

    20.11.2025

  • Дима Питерский

    Да и до борта-то было ещё прилично...

    20.11.2025

  • ToLkUnet

    Не увидел умысла, здоровья конечно

    20.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Игровой момент. Реально. Здоровья Сане.

    20.11.2025

    • Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида
