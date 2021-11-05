Гол новой русской тройки и камбэк от русского гиганта. Как прошла ночь в НХЛ

Задоров вернулся в состав «Калгари» и провел лучший матч сезона, Гурьянов отличился после ссылки в запас, Бучневич, Костин и Барбашев помогли победить «Сент-Луису».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гурьянов — 2 (бол., Хейсканен, Сутер), 14:09 — 0:1. Лучич — 3 (Задоров, Гудбрэнсон), 35:13 — 1:1. Ткачак — 5 (бол., Линдхольм, Андерссон), 38:41 — 2:1. Комо — 1 (Раффль, Хейсканен), 39:54 — 2:2. Сегин — 4 (Радулов, Хейсканен), 41:34 — 2:3. Задоров — 1 (Шилингтон, Маркстрем), 56:03 — 3:3. Бенн — 2 (Павелски, Клингберг), 62:59 — 3:4.

Вратари: Маркстрем — Худобин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (9+15+8+1) — 28 (10+7+10+1).

Наши: Задоров (14.37/1/+2) — Гурьянов (14.20/2/0), Радулов (15.04/3/-1).

5 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

«Даллас» и «Калгари» выдали сегодня зрелищный матч, а вторую игру после возвращения из запаса провел защитник «Флэймз» Никита Задоров. Один из самых самоуверенных российских игроков в НХЛ с зарплатой 3,75 миллиона долларов довольно блекло начал сезон и в первых двух играх чемпионата остался без очков при полезности «-2». Суровый тренер Дэррил Саттер, которого в 90-х многие называли главным русофобом лиги, такие вольности не стал терпеть и отправил Задорова в запас на пять матчей.

«У нас конкуренция. Если играешь хорошо — значит, ты играешь. Если нет — то нет», — сказал строго Саттер. Если пару дней назад в матче против «Нэшвилла» Никита не был особо заметен, то сегодня за 14:37 на льду отметился не только передачей на Милана Лучича, но и стал автором гола, который помог команде перевести встречу в овертайм. При этом Задоров закончил матч с полезностью «+2». Судя по всему, методика Саттера работает.

В состав «Далласа» вернулся нападающий Денис Гурьянов, игрой которого был недоволен главный тренер команды Рик Боунесс. «При игре в равных составах происходит много всего. Когда выпадает один хоккеист, страдают остальные четверо. Так что при игре пять на пять от Дениса нам нужно намного больше как в действиях с шайбой, так и без нее», — сказал Боунесс.

Российский нападающий пропустил только встречу с «Виннипегом», а сегодня сразу отметился голом. Это вторая шайба Гурьянова в сезоне, благодаря которой он прервал трехматчевую серию без очков. Денис здорово подставил клюшку под наброс Миро Хейсканена при розыгрыше большинства. Всего в девяти играх текущего турнира Гурьянов набрал 2 (2+0) балла за результативность. Работать по-прежнему есть над чем.

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

Голы: Бернс — 1 (бол., Хертл, Барабанов), 7:13 — 1:0. Саад — 2 (мен., Бозак), 10:00 — 1:1. Кутюр — 4 (мен., Балцерс), 17:16 — 2:1. Бучневич — 2 (Барбашев, Костин), 24:20 — 2:2. Н. Меркли — 1 (Ферраро, Бернс), 24:49 — 3:2. Саад — 3 (Томас, Перрон), 28:09 — 3:3. Нил — 2 (Уолман, Бозак), 31:42 — 3:4. Томас — 1 (п.в., Парэйко, Хофер), 59:00 — 3:5.

Вратари: Хилл — Хофер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (12+8+6) — 28 (7+12+9).

Наши: Барабанов (15.32/0/-2), Князев (11.59/2/-2) — Барбашев (18.39/0/+1), Бучневич (19.10/4/+1), Костин (8.14/2/+1), Тарасенко (18.54/1/+1).

5 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

В составе «Сент-Луиса» продолжает активничать русская диаспора. Во время матча против «Сан-Хосе» в одном звене оказались Павел Бучневич, Иван Барбашев, Клим Костин и организовали голевую атаку. Новая русская тройка вывела на бросок Бучневича, который забросил вторую шайбу в сезоне. Впрочем, трое из четырех россиян «Блюз» играли вместе не весь матч. Так, например, Барбашев выходил в сочетании с Тарасенко и Кайроу. Тем не менее начало положено, и будем надеяться, что в таком составе российские игроки забьют еще не один гол.