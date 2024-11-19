26 голов до Гретцки! Овечкин забил пять раз за два дня, но получил травму и не вернулся на лед

Россиянин завершил игру с «Ютой» досрочно в третьем периоде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Вашингтон» — 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Голы: Макбэйн — 5 (Стенлунд, Коул), 3:05 — 1:0. Строум — 6, 7:46 — 1:1. Дауд — 5 (Духайм, Рэддиш), 7:56 — 1:2. Овечкин — 14 (Дюбуа), 11:05 — 1:3. Овечкин — 15 (бол., Карлсон, Строум), 25:38 — 1:4. Бьюгстад — 3 (Шмальц, Келлер), 31:44 — 2:4. Духайм — 4 (ван Римсдайк, Эллер), 47:30 — 2:5. Протас — 7 (Манджапане), 49:56 — 2:6.

Вратари: Ингрэм (Веймелка, 25:38) — Линдгрен.

Штраф: 13 — 21.

Броски: 26 (11+8+7) — 24 (8+10+6).

Наши: Сергачев (25.04/1/-1) — Овечкин (14.06/3/+2).

19 ноября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.

Александр Овечкин забил! Снова! 14-й и 15-й раз в нынешнем сезоне! Признаюсь, с каждым днем все сложнее подбирать эпитеты, чтобы описать величие форварда «Вашингтона». Результативная серия россиянина продолжается уже пять матчей. После хет-трика «Вегасу» Овечкин не остановился и улучшил свой показатель «Великой погони» за Уэйном Гретцки — 868 шайб. Отставание до канадской легенды сокращается с каждой игрой. До повторения рекорда осталось 26 голов, обновления — 27.

Феерия Александра сочетается с впечатляющими результатами «Вашингтона». «Кэпиталз» выдали мощный старт сезона, но в ноябре началась пробуксовка. Впрочем, это даже не назовешь мини-кризисом. Команда Спенсера Карбери чередовала победы и поражения, а на последнем выезде снова удивила. Маршрут Денвер — Парадайс — Солт-Лейк-Сити принес «Столичным» шесть очков. Меньше, чем через сутки, после напряженного матча с «Вегасом» «Вашингтон» сыграл с «Ютой», но плотный график не помешал команде победить.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Клуб-наследник «Аризоны» сделал хорошую заявку, чтобы огорчить разыгравшегося соперника. Уже на четвертой минуте Джейк Макбэйн открыл счет. В роли догоняющих «Кэпиталз» пробыли недолго. Шайбы Дилана Строума и Ника Дауда с интервалом в 10 секунд позволили гостям перевернуть ход матча. После чего за дело взялся Овечкин. Первый гол Александра получился послевкусием большинства. «Вашингтон» не реализовал удаление Юусо Вялимяки, но забил уже в равных составах. Блистательный кистевой из фирменной точки — и вратарь Коннор Ингрэм стал 178-м голкипером, который пропускал от Овечкина.

По первым неделям чемпионата назову Спенсера Карбери главным претендентом на приз лучшему тренеру сезона. 43-летний специалист возглавляет «Вашингтон» второй год и совместно с генменеджером Крисом Патриком (держим в уме еще и Брайана Маклеллана) построил боевую команду, способную навести шороху на «Востоке». Промежуточное лидерство в конференции уже говорит о многом. Не менее важно, как организованно и эффективно действуют все линии «Кэпиталз». Карбери правильно сформировал звенья и распределил нагрузку между тройками. Показательно, как команда отреагировала на первую шайбу «Юты», а в третьем периоде хладнокровно сохранила преимущество в счете.

Пять голов за два матча — потрясающая статистика для 39-летнего форварда, который после сегодняшней игры возглавил снайперский топ НХЛ. Овечкин не растерял голевое чутье. Вторая шайба Александра получилась очень важной. С перевесом в три гола «Вашингтон» ожидаемо не упустил победу. Вот только ее омрачило повреждение, которое Овечкин получил в третьем периоде.

После падения в средней зоне Александр с трудом поднялся со льда и отправился на скамейку на одном коньке при поддержке Джейкоба Чикрана. Некоторое время россиянин пробыл на лавке, попробовал выйти на лед, но затем ушел в раздевалку. Том Уилсон не оставил момент травмы Овечкина, и навалял обидчику Александра — Макбэйну.

В третьем периоде Овечкин больше не появился на площадке. Партнеры довели матч до победы без капитана, но сейчас больше всего волнует степень повреждения. Александр славится своей двужильностью. Можно пересчитать на пальцах, сколько он пропустил матчей за длинную карьеру из-за проблем со здоровьем. Но с возрастом любая травма сказывается еще серьезнее. Верим в лучшее. Попасть в лазарет, когда находишься в прекрасной форме, а команда лидирует в конференции, было бы неприятно вдвойне.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита