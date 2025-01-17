Панарин вспомнил, как забивать: оформил дубль и принес «Рейнджерс» третью победу в четырех матчах

«Рейнджерс» переиграли «Юту» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)

Голы: Маччелли — 6 (Хэйтон, Коул), 1:01 — 1:0. Панарин — 18 (Лафренье), 3:42 — 1:1. Маччелли — 7 (Хэйтон, Сергачев), 8:12 — 2:1. Калиев — 1 (Хытил, Вааканайнен), 16:25 — 2:2. Кули — 13 (бол., Келлер, Шмальц), 20:57 — 3:2. Смит — 9 (мен., Шнайдер, Линдгрен), 40:28 — 3:3. Крайдер — 14 (Кэррик), 50:22 — 3:4. Панарин — 19 (п.в., Кэррик, Фокс), 59:22 — 3:5.

Вратари: Веймелка (58:21 — 59:22) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (15+8+8) — 25 (8+6+11).

Наши: Сергачев (22.16/2/-2) — Панарин (18.32/4/+2).

17 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11 131 зритель.

После длительного падения, которое длилось чуть ли не половину регулярного чемпионата, «Рейнджерс» постепенно начинают подъем наверх. До матча с «Ютой» у команды Лавиолетта была серия из четырех матчей подряд с набранными очками (небывалый успех для «Рейнджерс» последних месяцев). Сегодня серию удалось продлить.

Артемий Панарин наконец-то вспомнил, как забивать. Еще совсем недавно у форварда был период, когда он за календарный месяц забросил две шайбы, а уже сегодня на его счету два гола за 18 игровых минут.

Начал забивать Панарин уже на третьей минуте: Алексис Лафренье обокрал Михаила Сергачева и выдал на крюк Артемию — «вантаймер» россиянина оказался неберущимся.

Через пять минут Сергачев исправился за свою ошибку, ассистировав на гол Маччелли. В этом сезоне на счету защитника 30 (8+22) очков в 44 встречах — он первый по набранным очкам среди игроков обороны «Юты» и пятый в команде.

Несмотря на все старания российского защитника, «Юта» сегодня оказалась слабее. Окончательный счет встречи (5:3) установил именно Артемий Панарин, забросив в пустые ворота. Для россиянина это уже шестой дубль в сезоне.

Панарин — с запасом лучший бомбардир «Рейнджерс». На его счету 47 (19+28) очков. Следующим по числу результативных действий в команде идет защитник (!) Адам Фокс: у него 34 очка и всего две заброшенные шайбы.

По числу голов хуже «Рейнджерс» на «Востоке» лишь «Айлендерс» и «Бостон». Поэтому ключевую роль в успехах команды играет вратарь. Игорь Шестеркин, вернувшись после травмы, провел четвертую игру подряд. Сегодня россиянин отразил 28 бросков и закончил встречу с 90,3% отраженных бросков.

Несмотря на серию из пяти матчей подряд с набранными очками, «Рейнджерс» по-прежнему далеки от зоны плей-офф. Сейчас команда занимает 13-е место на «Востоке». При этом отставание от заветного второго «уайлд-кард» составляет всего четыре очка, а впереди еще целых 38 матчей.