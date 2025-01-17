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Сегодня, 10:10

Панарин вспомнил, как забивать: оформил дубль и принес «Рейнджерс» третью победу в четырех матчах

Панарин оформил дубль в матче с «Ютой»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Артемий Панарин (№ 10) принимает поздравления от партнеров по команде.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Рейнджерс» переиграли «Юту» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Юта» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)
Голы: Маччелли — 6 (Хэйтон, Коул), 1:01 — 1:0. Панарин — 18 (Лафренье), 3:42 — 1:1. Маччелли — 7 (Хэйтон, Сергачев), 8:12 — 2:1. Калиев — 1 (Хытил, Вааканайнен), 16:25 — 2:2. Кули — 13 (бол., Келлер, Шмальц), 20:57 — 3:2. Смит — 9 (мен., Шнайдер, Линдгрен), 40:28 — 3:3. Крайдер — 14 (Кэррик), 50:22 — 3:4. Панарин — 19 (п.в., Кэррик, Фокс), 59:22 — 3:5.
Вратари: Веймелка (58:21 — 59:22) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (15+8+8) — 25 (8+6+11).
Наши: Сергачев (22.16/2/-2) — Панарин (18.32/4/+2).
17 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11 131 зритель.

После длительного падения, которое длилось чуть ли не половину регулярного чемпионата, «Рейнджерс» постепенно начинают подъем наверх. До матча с «Ютой» у команды Лавиолетта была серия из четырех матчей подряд с набранными очками (небывалый успех для «Рейнджерс» последних месяцев). Сегодня серию удалось продлить.

Артемий Панарин наконец-то вспомнил, как забивать. Еще совсем недавно у форварда был период, когда он за календарный месяц забросил две шайбы, а уже сегодня на его счету два гола за 18 игровых минут.

Начал забивать Панарин уже на третьей минуте: Алексис Лафренье обокрал Михаила Сергачева и выдал на крюк Артемию — «вантаймер» россиянина оказался неберущимся.

Через пять минут Сергачев исправился за свою ошибку, ассистировав на гол Маччелли. В этом сезоне на счету защитника 30 (8+22) очков в 44 встречах — он первый по набранным очкам среди игроков обороны «Юты» и пятый в команде.

Несмотря на все старания российского защитника, «Юта» сегодня оказалась слабее. Окончательный счет встречи (5:3) установил именно Артемий Панарин, забросив в пустые ворота. Для россиянина это уже шестой дубль в сезоне.

Панарин — с запасом лучший бомбардир «Рейнджерс». На его счету 47 (19+28) очков. Следующим по числу результативных действий в команде идет защитник (!) Адам Фокс: у него 34 очка и всего две заброшенные шайбы.

По числу голов хуже «Рейнджерс» на «Востоке» лишь «Айлендерс» и «Бостон». Поэтому ключевую роль в успехах команды играет вратарь. Игорь Шестеркин, вернувшись после травмы, провел четвертую игру подряд. Сегодня россиянин отразил 28 бросков и закончил встречу с 90,3% отраженных бросков.

Несмотря на серию из пяти матчей подряд с набранными очками, «Рейнджерс» по-прежнему далеки от зоны плей-офф. Сейчас команда занимает 13-е место на «Востоке». При этом отставание от заветного второго «уайлд-кард» составляет всего четыре очка, а впереди еще целых 38 матчей.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Юта
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Рейнджерс 44 21 23 45
7 Питтсбург 46 18 28 44
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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17.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
17.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 Б
17.01 03:00
Флорида – Детройт
 2 : 5
17.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 4 : 1
17.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 0 : 1 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 5
17.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Сиэтл
 2 : 1
17.01 04:00
Даллас – Монреаль
 1 : 3
17.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
 3 : 2 Б
17.01 05:00
Юта – Рейнджерс
3 : 5
17.01 05:30
Колорадо – Эдмонтон
 3 : 4
17.01 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 1 : 5
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