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9 октября, 10:00

«Юта» выиграла первый матч в истории. Какое будущее ждет клуб?

Сергачев отдал голевой пас в дебютном матче «Юты» в НХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты «Юты» празднует первую победу в НХЛ.
Фото USA Today Sports
Сергачев — лидер команды, но шансов на плей-офф минимум.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Юта» — «Чикаго» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Гюнтер — 1 (Кессельринг, Кули), 4:56 — 1:0. Келлер — 1 (Шмальц, Хэйтон), 13:35 — 2:0. Хэйтон — 1 (Сергачев, Шмальц), 28:46 — 3:0. Терявяйнен — 1 (Бедард, Джонс), 34:27 — 3:1. Фолиньо — 1 (Власик, Бедард), 44:48 — 3:2. Гюнтер — 2 (п.в., Кули, Дурзи), 59:18 — 4:2. Крауз — 1 (Коул), 59:38 — 5:2.
Вратари: Ингрэм — Мразек (58:00 — 59:18).
Штраф: 11 — 17.
Броски: 25 (7+7+11) — 26 (3+11+12).
Наши: Сергачев (23.52/1/0) — Михеев (15.50/2/+1).
9 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

Солт-Лейк-Сити и штат Юта всегда ассоциировались с баскетболом: «Джаз» боролись за чемпионство с легендарным «Чикаго» Майкла Джордана в конце 90-х, а в 2000-х полюбился российским болельщикам из-за присутствия в составе Андрея Кириленко. Но с этого года мормоны привыкают к хоккею — в Юту переехала «Аризона». Интересно, что стартовое вбрасывание первого матча провел финский баскетболист «Джаз» Лаури Маркканен — национальность главной звезды местной команды не позволяет удивляться, что он хорошо стоит на коньках.

Пока у команды даже нет названия — сейчас это просто ХК «Юта», что крайне непривычно для НХЛ. Полную арену собрать не удалось — на трибунах присутствовало около 11 тысяч зрителей при вместимости в 16 200. Но, возможно, несколько удачных матчей привлекут публику.

В целом «Юта» была значительно сильнее соперника, который в первом периоде нанес всего три броска. А первый гол команды в НХЛ не заставил себя долго ждать. 24-летний защитник Кесселринг проехал до чужих ворот и снабдил передачей Гюнтера, который бросил не слишком качественно. Но чешский вратарь Мразек уже давно не дотягивает до высокого уровня, и вратарская линия по-прежнему остается одной из главных проблем «Чикаго».

Еще в первом периоде хозяева удвоили преимущество, а в середине второго повели со счетом 3:0. «Чикаго» в итоге отыграл две шайбы, но не сказать, что это выглядело логично — скорее «Юта» расслабилась и позволила сопернику слишком много. Настоящим лидером своей новой команды проявил себя российский защитник Михаил Сергачев — он сыграл 23 минуты и 52 секунды (больше всех в команде) и сделал результативную передачу — под его бросок удачно подставил клюшку Хэйтон.

Нынешний «Чикаго» уж очень напоминает «Эдмонтон» во время начала карьеры Коннора Макдэвида. Таким же центром силы для «Блэкхокс» считается Коннор Бедард. Именно он поучаствовал в обоих голах команды сегодня, а также попробовал сделать лакросс. Когда Бедарда не было на льду, «Чикаго» смотрелся в атаке очень бледно.

«Юта» выиграла свой первый матч, но обольщаться не стоит — шансы команды на плей-офф очень невелики. Конкуренция в Центральном дивизионе сумасшедшая — тут и «Колорадо» с «Далласом», считающиеся фаворитами сезона, и мощный «Виннипег», и классно усилившийся за лето «Нэшвилл», и традиционно крепкий «Сент-Луис». Да даже не самая сбалансированная «Миннесота» Кирилла Капризова выглядит мощнее. Так что «Юте» предстоит завоевывать новый рынок и что-то придумывать с названием и логотипом: ХК «Юта» и рандомная эмблема выглядят ужасно.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Юта
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