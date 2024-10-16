«В Словакии столько дерьма, которое я бы хотел изменить». Талант из НХЛ сцепился с чиновниками из федерации
Новое поколение будущих звезд
В последние несколько лет словацкий хоккей переживает своеобразный ренессанс. Кажется, после почти десятилетнего кромешного мрака, в некогда великой хоккейной стране вновь наступил долгожданный рассвет. Времена, когда главной надеждой нации считался, при всем уважении, увядающий Томаш Татар, наконец-то прошли. В НХЛ хлынуло новое крайне талантливое поколение нулевых во главе с Юраем Слафковски, Шимоном Немецом, Филипом Мешаром и Далибором Дворски. А сборные Словакии разных уровней близки к тому, чтобы вернуться на пьедесталы международных турниров.
У этого возрождения есть целый комплекс причин. Это и появившееся осознание местных клубов того, что за счет развития собственных юниоров можно получать приличные компенсации по трансферному соглашению с НХЛ, и понимание невозможности выхода из кризиса собственными кадрами вкупе с необходимостью привлекать к работе иностранцев, и привлечение спонсорских средств в детский хоккей. Все вместе это привело на последней Олимпиаде в Пекине к промежуточному результату в виде бронзовых медалей, ставших первыми за всю историю существования независимой Словакии.
При этом нынче словаки во главе с канадцем Крэйгом Рэмзи не боятся бросать под танки на взрослых турнирах собственных вундеркиндов. Тем более, что их нынешний уровень позволяет не просто набираться опыта в борьбе с мужиками, но и давать более чем достойный результат. Например, где была бы родина Хоссы и Хара, не будь у нее в Китае 17-летнего MVP турнира Юрая Слафковски? А ведь за год до этого Рэмзи возил первого номера драфта-2022 на чемпионат мира в Латвию, когда тому было всего 16 лет.
Наболело
Однако огромное доверие к себе не помешало нападающему «Монреаля» в интервью The Athletic на прошлой неделе раскритиковать федерацию хоккея Словакии и обвинить ее в кумовстве и непотизме. Как оказалось, в словацком хоккее все не так радужно, как может показаться из-за границы.
«Я могу сейчас наговорить столько дерьма о Словакии, которое хотел бы изменить. Некоторые вещи в нашей федерации должны измениться, чтобы мы снова могли добиться успеха. Давайте будем честны: мы бы не завоевали бронзовые медали, если бы все команды были на Олимпиаде в своих сильнейших составах. Мы успокаиваемся, думаем, что все делаем правильно, но это не так. Это всего лишь иллюзия. Затем мы пытаемся продать ее людям, подчеркивая такие фальшивые результаты.
В Словакии все решают знакомства. Я это вижу, но все боятся об этом говорить. Просто я играл так, что у тренеров не было возможности оставить меня в стороне.
Нам нужно больше профессионалов в федерации, но в этом должен быть интерес. Как вы думаете, Хосса хочет работать в ней? Нет. Габорик? Тоже нет. Потому что некоторые люди в руководстве делают все по-своему, чтобы от этого выиграли они, а не словацкий хоккей", — рубанул он по живому в большой беседе с Арпоном Басу.
Практически сразу Слафковски поддержал отец защитника «Вашингтона» Марка Фехервари Марио. В беседе с Sport24.sk он отметил, что перестал следить за деятельностью федерации после отъезда сына за океан в 2020-м, но подтвердил, что при ее бывшем президенте Игоре Немечеке организация действительно выглядела прогнившей.
В качестве примера Фехервари-старший привел одну историю, которая наделала шуму на всю страну больше десяти лет назад. Когда восьмилетний Мартин играл в школе братиславского «Слована», он и еще с десяток родителей, не согласившись с методами и условиями тренировок, забрали своих детей из клуба и основали собственный проект под названием «Сурок». В ответ на этот шаг менеджер молодежной программы «Слована» Любомир Ленар начал угрожать отцу хоккеиста тем, что юному защитнику и его партнерам навсегда будет закрыта обратная дорога в главный клуб страны.
Разумеется, непокорная школа, финансировавшаяся полностью из кармана родителей, подвергалась гонениям хоккейных чиновников. Из-за невозможности тренироваться на муниципальных катках «Суркам» пришлось арендовать лед в одном из торговых центров, а игровую практику получать в чешской Моравии, куда уже не могли протянуть руки противники этой идеи.
«Мартину не было и 10 лет, а Ленар уже говорил, что он никогда не будет играть за клуб и сборную. Меня это дико раздражало. Я сказал, что если сын не достоин играть за сборную Словакии, то будет играть за сборную Венгрии.
«Сурки» были очень успешным проектом, в котором, помимо Мартина, выросли еще несколько классных хоккеистов (Адам Ружичка и Максим Чайкович — прим. «СЭ»). Насколько мне известно, родители Слафковского и Шимона Немеца имели те же проблемы и фактически пошли нашим путем. Скажу прямо, чиновники из федерации шпионили за нами, тайно записывали наши тренировки и присылали к нам проверки. Мы чувствовали себя так, будто попали в средневековье. Помню, мы были на турнире в Прьевидзе, после которого местный клуб был оштрафован ассоциацией за приглашение нас на турнир", — не стал молчать отец хоккеиста.
Аналогичный проект под названием «HMS Select» вместе с обеспокоенными родителями основал и Слафковски-старший, когда Юраю было всего 12. Принципиальное отличие только в том, что команда, через которую в свое время прошли сразу восемь задрафтованных словаков, была создана для участия в статусном детском турнире «Quebec City Pee-Wee» и ориентирована на участие в других североамериканских соревнованиях.
Причем траектории построения карьеры у Фехервари и Слафковски, достаточно рано покинувших Словакию, в целом схожи. Если первый в 15 лет укатил за развитием в Швецию, то второй в этом же возрасте — транзитом через Австрию и Чехию оказался в Финляндии. И если верить Юраю, словацкие функционеры вдобавок ко всему при формировании сборных намерено игнорировали тех, кто покинул страну. В качестве одного из доказательств он привел ежегодные летние сборы юниорских команд U16 и U17, на которые не приглашают «легионеров».
Перепалка
Само собой, федерация хоккея Словакия не могла не отреагировать на дерзкое заявление, ставшее на несколько дней чуть ли не главной темой для обсуждения внутри страны, и выпустила специальное заявление на своем официальном сайте:
«Мы воспринимаем мнение Слафковски как необдуманный комментарий молодого игрока. Наверняка его товарищам по бронзовой команде, официальным лицам и тренерам, которые дали ему возможность проявить себя, было трудно читать это. Мы убеждены, что в нашей стране работает много настоящих игроков, тренеров и экспертов, на которых действительно держится словацкий хоккей. Мы верим, что в будущем Юрай будет общаться со СМИ, осознавая статус и ответственность, которую несет лидер сборной», — приводится в обезличенном пресс-релизе организации, которую сейчас возглавляет Мирослав Шатан.
Высказав смелое мнение и удивив своей прямотой, молодой форвард «Канадиенс» не просто разворошил улей, но по факту еще и пнул его несколько раз со всей силы. Его слова чиновников очевидно задели и прилично разозлили. Только на их скупой ответ у него нашелся еще один острый комментарий:
«Вы просто пытаетесь спрятаться за тем фактом, что я молод, и это немного безумно. Видимо, я не был любезен со своими товарищами по команде на Олимпиаде. Это странно, потому что несколько парней из команды написали мне и сказали, что согласны со мной. Другие люди также пишут мне и благодарят меня за сказанное.
Я не хочу с ними спорить. Они дали мне шанс, когда мне было шестнадцать. Однако я отплатил им за это своими выступлениями. Не думаю, что мы должны смешивать мои возможности в национальной сборной с проблемами словацкого хоккея.
Дело за ними. Они знают правду, мы все ее знаем. Вопрос только в том, смотрят ли они ей в глаза или скрывают ее. Как они ко мне относятся и как на меня смотрят — это их выбор. Я сказал то, что сказал. Но я все еще хочу представлять Словакию, играть на Олимпиаде и бороться за что-то. Дальше уже не все зависит от меня", — дополнил свою первоначальную речь Слафковски пару дней назад.
Нетрудно догадаться, что большая часть словаков через соцсети благодарит парня, подарившего стране бронзу Пекина, за правду и твердую позицию. А вот публичную поддержку от других словацких хоккеистов он не снискал. Во всяком случае, пока. Что точно сделал нападающий, так это запустил у себя на родине масштабную дискуссию, в ходе которой некоторые политики и журналисты предлагают прошерстить деятельностью профильной федерации чуть ли не лично премьер-министру республики Роберту Фицо.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 1
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 3 ОТ