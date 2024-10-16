«В Словакии столько дерьма, которое я бы хотел изменить». Талант из НХЛ сцепился с чиновниками из федерации

Юрай Слафковски недоволен положением дел в хоккее в своей стране.

Новое поколение будущих звезд

В последние несколько лет словацкий хоккей переживает своеобразный ренессанс. Кажется, после почти десятилетнего кромешного мрака, в некогда великой хоккейной стране вновь наступил долгожданный рассвет. Времена, когда главной надеждой нации считался, при всем уважении, увядающий Томаш Татар, наконец-то прошли. В НХЛ хлынуло новое крайне талантливое поколение нулевых во главе с Юраем Слафковски, Шимоном Немецом, Филипом Мешаром и Далибором Дворски. А сборные Словакии разных уровней близки к тому, чтобы вернуться на пьедесталы международных турниров.

У этого возрождения есть целый комплекс причин. Это и появившееся осознание местных клубов того, что за счет развития собственных юниоров можно получать приличные компенсации по трансферному соглашению с НХЛ, и понимание невозможности выхода из кризиса собственными кадрами вкупе с необходимостью привлекать к работе иностранцев, и привлечение спонсорских средств в детский хоккей. Все вместе это привело на последней Олимпиаде в Пекине к промежуточному результату в виде бронзовых медалей, ставших первыми за всю историю существования независимой Словакии.

При этом нынче словаки во главе с канадцем Крэйгом Рэмзи не боятся бросать под танки на взрослых турнирах собственных вундеркиндов. Тем более, что их нынешний уровень позволяет не просто набираться опыта в борьбе с мужиками, но и давать более чем достойный результат. Например, где была бы родина Хоссы и Хара, не будь у нее в Китае 17-летнего MVP турнира Юрая Слафковски? А ведь за год до этого Рэмзи возил первого номера драфта-2022 на чемпионат мира в Латвию, когда тому было всего 16 лет.

Юрай Слафковски (слева). Фото Eric Bolte-Imagn Images, USA Today Sports

Наболело

Однако огромное доверие к себе не помешало нападающему «Монреаля» в интервью The Athletic на прошлой неделе раскритиковать федерацию хоккея Словакии и обвинить ее в кумовстве и непотизме. Как оказалось, в словацком хоккее все не так радужно, как может показаться из-за границы.

«Я могу сейчас наговорить столько дерьма о Словакии, которое хотел бы изменить. Некоторые вещи в нашей федерации должны измениться, чтобы мы снова могли добиться успеха. Давайте будем честны: мы бы не завоевали бронзовые медали, если бы все команды были на Олимпиаде в своих сильнейших составах. Мы успокаиваемся, думаем, что все делаем правильно, но это не так. Это всего лишь иллюзия. Затем мы пытаемся продать ее людям, подчеркивая такие фальшивые результаты.

В Словакии все решают знакомства. Я это вижу, но все боятся об этом говорить. Просто я играл так, что у тренеров не было возможности оставить меня в стороне.

Нам нужно больше профессионалов в федерации, но в этом должен быть интерес. Как вы думаете, Хосса хочет работать в ней? Нет. Габорик? Тоже нет. Потому что некоторые люди в руководстве делают все по-своему, чтобы от этого выиграли они, а не словацкий хоккей", — рубанул он по живому в большой беседе с Арпоном Басу.

Практически сразу Слафковски поддержал отец защитника «Вашингтона» Марка Фехервари Марио. В беседе с Sport24.sk он отметил, что перестал следить за деятельностью федерации после отъезда сына за океан в 2020-м, но подтвердил, что при ее бывшем президенте Игоре Немечеке организация действительно выглядела прогнившей.

В качестве примера Фехервари-старший привел одну историю, которая наделала шуму на всю страну больше десяти лет назад. Когда восьмилетний Мартин играл в школе братиславского «Слована», он и еще с десяток родителей, не согласившись с методами и условиями тренировок, забрали своих детей из клуба и основали собственный проект под названием «Сурок». В ответ на этот шаг менеджер молодежной программы «Слована» Любомир Ленар начал угрожать отцу хоккеиста тем, что юному защитнику и его партнерам навсегда будет закрыта обратная дорога в главный клуб страны.

Разумеется, непокорная школа, финансировавшаяся полностью из кармана родителей, подвергалась гонениям хоккейных чиновников. Из-за невозможности тренироваться на муниципальных катках «Суркам» пришлось арендовать лед в одном из торговых центров, а игровую практику получать в чешской Моравии, куда уже не могли протянуть руки противники этой идеи.

«Мартину не было и 10 лет, а Ленар уже говорил, что он никогда не будет играть за клуб и сборную. Меня это дико раздражало. Я сказал, что если сын не достоин играть за сборную Словакии, то будет играть за сборную Венгрии.

«Сурки» были очень успешным проектом, в котором, помимо Мартина, выросли еще несколько классных хоккеистов (Адам Ружичка и Максим Чайкович — прим. «СЭ»). Насколько мне известно, родители Слафковского и Шимона Немеца имели те же проблемы и фактически пошли нашим путем. Скажу прямо, чиновники из федерации шпионили за нами, тайно записывали наши тренировки и присылали к нам проверки. Мы чувствовали себя так, будто попали в средневековье. Помню, мы были на турнире в Прьевидзе, после которого местный клуб был оштрафован ассоциацией за приглашение нас на турнир", — не стал молчать отец хоккеиста.

Аналогичный проект под названием «HMS Select» вместе с обеспокоенными родителями основал и Слафковски-старший, когда Юраю было всего 12. Принципиальное отличие только в том, что команда, через которую в свое время прошли сразу восемь задрафтованных словаков, была создана для участия в статусном детском турнире «Quebec City Pee-Wee» и ориентирована на участие в других североамериканских соревнованиях.

Причем траектории построения карьеры у Фехервари и Слафковски, достаточно рано покинувших Словакию, в целом схожи. Если первый в 15 лет укатил за развитием в Швецию, то второй в этом же возрасте — транзитом через Австрию и Чехию оказался в Финляндии. И если верить Юраю, словацкие функционеры вдобавок ко всему при формировании сборных намерено игнорировали тех, кто покинул страну. В качестве одного из доказательств он привел ежегодные летние сборы юниорских команд U16 и U17, на которые не приглашают «легионеров».

Юрай Слафковски. Фото Eric Bolte-Imagn Images, USA Today Sports

Перепалка

Само собой, федерация хоккея Словакия не могла не отреагировать на дерзкое заявление, ставшее на несколько дней чуть ли не главной темой для обсуждения внутри страны, и выпустила специальное заявление на своем официальном сайте:

«Мы воспринимаем мнение Слафковски как необдуманный комментарий молодого игрока. Наверняка его товарищам по бронзовой команде, официальным лицам и тренерам, которые дали ему возможность проявить себя, было трудно читать это. Мы убеждены, что в нашей стране работает много настоящих игроков, тренеров и экспертов, на которых действительно держится словацкий хоккей. Мы верим, что в будущем Юрай будет общаться со СМИ, осознавая статус и ответственность, которую несет лидер сборной», — приводится в обезличенном пресс-релизе организации, которую сейчас возглавляет Мирослав Шатан.

Высказав смелое мнение и удивив своей прямотой, молодой форвард «Канадиенс» не просто разворошил улей, но по факту еще и пнул его несколько раз со всей силы. Его слова чиновников очевидно задели и прилично разозлили. Только на их скупой ответ у него нашелся еще один острый комментарий:

«Вы просто пытаетесь спрятаться за тем фактом, что я молод, и это немного безумно. Видимо, я не был любезен со своими товарищами по команде на Олимпиаде. Это странно, потому что несколько парней из команды написали мне и сказали, что согласны со мной. Другие люди также пишут мне и благодарят меня за сказанное.

Я не хочу с ними спорить. Они дали мне шанс, когда мне было шестнадцать. Однако я отплатил им за это своими выступлениями. Не думаю, что мы должны смешивать мои возможности в национальной сборной с проблемами словацкого хоккея.

Дело за ними. Они знают правду, мы все ее знаем. Вопрос только в том, смотрят ли они ей в глаза или скрывают ее. Как они ко мне относятся и как на меня смотрят — это их выбор. Я сказал то, что сказал. Но я все еще хочу представлять Словакию, играть на Олимпиаде и бороться за что-то. Дальше уже не все зависит от меня", — дополнил свою первоначальную речь Слафковски пару дней назад.

Нетрудно догадаться, что большая часть словаков через соцсети благодарит парня, подарившего стране бронзу Пекина, за правду и твердую позицию. А вот публичную поддержку от других словацких хоккеистов он не снискал. Во всяком случае, пока. Что точно сделал нападающий, так это запустил у себя на родине масштабную дискуссию, в ходе которой некоторые политики и журналисты предлагают прошерстить деятельностью профильной федерации чуть ли не лично премьер-министру республики Роберту Фицо.