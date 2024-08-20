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Сегодня, 11:00

Российский вратарь недоволен отношением к нему в клубе НХЛ. Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»

Российский вратарь Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Ярослав Аскаров.
Фото из соцсетей Ярослава Аскарова
Ярослав считает, что пересидел в АХЛ и намерен играть в главной лиге.

Карьера вратаря Ярослава Аскарова начиналась очень ярко. Уже в 17 лет он дебютировал в КХЛ и долгие годы считался самым талантливым российским вратарем, родившимся в XXI веке. Аскаров был первым номером нашей молодежки на двух МЧМ подряд. И пусть его игра там не была безошибочной, надежды на него возлагались огромные.

Каждый сезон казалось, что вот-вот — и Аскаров заиграет в СКА. Но Ярослав лишь эпизодически появлялся в воротах главной команды, играя по большей части в ВХЛ — порой его подводили травмы. Такое положение дел не устраивало талантливого кипера, и летом 2022-го он отправился за океан. «Нэшвилл» задрафтовал Аскарова в 2020-м под 11-м номером и рассчитывал на развитие вратаря в своей системе.

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В АХЛ Аскаров быстро стал основным вратарем в «Милуоки», но за два года пробиться в НХЛ так и не удалось — суммарно Ярослав сыграл всего три матча за «Нэшвилл». Безусловный номер один — Юусе Сарос, а его бэкапом был Кевин Ланкинен. С ним летом не продлили контракт, и ожидалось, что полноценный шанс в главной команде получит Аскаров. Но генменеджер «Предаторс» Барри Тротц подписал 32-летнего Скотта Веджвуда, который последние годы был бэкапом в «Далласе».

Естественно, такое вряд ли могло понравиться Аскарову. Как сообщает инсайдер Кевин Уикс, российский вратарь отказался присоединяться к «Милуоки» и запросил обмен из клуба. «Мы в курсе появившейся информации, но ожидаем, что хоккеист приедет в тренировочный лагерь и поборется за свое место», — заявил Тротц.

Фото из соцсетей Ярослава Аскарова

Решение клуба подписать Веджвуда если и не плевок в сторону Аскарова, то как минимум выглядит странно. Скотт никогда не был топовым вратарем и провел всего 130 матчей в НХЛ за шесть сезонов. А сейчас его появление попросту перекрывает дорогу Ярославу. Впрочем, переиграть Веджвуда Аскаров со временем должен. Другой вопрос — а хочет ли?

До конца контракта новичка остается один год, и предстоящий сезон должен стать для Аскарова определяющим. В такой ситуации при наличии железного первого номера Сароса было бы логично дать Ярославу как минимум 15-20 матчей, чтобы понять, на что он способен в НХЛ. И еще один сезон в АХЛ может затормозить прогресс вратаря.

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В НХЛ есть команды, в которых Аскаров вполне может уже сейчас рассчитывать на игровое время в главной команде. Например, в «Калгари», где за место первого номера будут бороться нестабильный чех Владарж и молодой американец Вольф. В «Коламбусе» играют Мерзликинс и Тарасов, которые не выглядят намного сильнее Аскарова. За «Монреаль» выступают достаточно средние Монтембо и Примо.

Не сомневаюсь, что у Аскарова есть будущее в НХЛ. И у него есть два пути — бороться с Веджвудом за место в составе «Нэшвилла» или все-таки ждать обмена. Вот только решать тут будет «Нэшвилл», а Аскарову остается только ждать.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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