Талантливый вратарь нового поколения дебютировал за «Сан-Хосе». Что ждет Аскарова в НХЛ?

Вы забыли про Ярослава? У него есть все шансы стать основным и наконец закрепиться в ведущей лиге.

Травма не позволила дебютировать сразу

Летом Ярославу Аскарову улыбнулась удача. После двух сезонов беспросветной игры в АХЛ появилась возможность выйти на уровень выше и наконец реализовать потенциал. Его путь в основу «Нэшвилла» откровенно не задался: большая конкуренция вытесняла россиянина в АХЛ, которую тот уже, судя по последним результатам, уже перерос. А пара крутых матчей в НХЛ не убедили ни тренерский штаб, ни руководство, что Ярослав готов к новому шагу в карьере. К тому же, мешала сильная конкуренция: обойти финского вратаря Юусе Сароса было на тот момент нереально. Прошлой зимой ходили разговоры об уходе финна в «Лос-Анджелес», но «Предаторз» сумели оставить голкипера в своих рядах. Обмен Аскарова из «Нэшвилла», судя по всему, не пошел клубу на пользу. Кажется, что в «Предаторз» даже жалеют, что упустили Ярослава. Но это уже дела забытые, сейчас Аскаров — голкипер из системы «Сан-Хосе».

Статус молодой горячей крови и первораундника почти обязывали иметь уже десяток-другой игр в главной лиге: мариноваться в АХЛ он явно устал. Смена обстановки пошла на пользу. Кстати, продали его дорого: на выбор в первом раунде и двух проспектов. Такую цену за тех, на ком поставили крест, не просят, а значит и «Сан-Хосе» его брал явно не для фарм-клуба. Да, старт сезона голкипер провел все в той же АХЛ — просто в другой команде. Это не удивило, поскольку в тренировочном лагере «Шаркс» Аскаров не участвовал, хотя должен был — но перед стартом получил повреждение нижней части тела и весь сентябрь потратил на восстановление. Пришлось даже пропустить первые два матча «Барракуды», куда его сослали в первую очередь для набора формы, а не постоянной игры. Не будь травмы, Ярослав имел все шансы начать новый сезон в основном составе «Сан-Хосе».

Ярослав Аскаров (№ 30) с партнерами по клубу в матче против «Сент-Луиса». Фото Imagn Images, USA Today Sports

За этот месяц он, как минимум улучшил, свои показатели: год назад за «Милуоки» он отражал 91,1% бросков и в среднем пропускал 2,39 шайбы за игру, и при этом был в топе лучших голкиперов. В этом сезоне на его счету девять матчей, звание лучшего вратаря месяца, 93,9% отраженных бросков, а пропускает в среднем 1,92 шайбы за игру — так что угнаться за ним стало еще сложнее. Не стоит исключать, что прогресс россиянина связан в том числе с тренером вратарей — в системе «Шаркс» руководителем по развитию голкиперов работает Евгений Набоков. Правда, в основной команде им придется контактировать меньше.

Трудный путь наверх

Прошлый сезон в АХЛ Аскаров начинал с переменным успехом, а зимой вышел на пик непобедимости и не проигрывал 14 матчей подряд: с 23 декабря по 22 января. А потом продолжил чередовать поражения и победы — при этом играя без серьезных спадов. Но даже качественная игра не позволяла спокойно перевести россиянина в основу «Нэшвилла», который, складывается ощущение, только делает вид, что борется за плей-офф. Отчасти парадоксально, но в НХЛ молодой голкипер сыграл даже лучше, чем в АХЛ.

Всего в карьере у Аскарова три матча в главной лиге. Первый — в сезоне-2022/23, который у «Предаторз» получился по обыкновению средним. Но в тот момент приключилась травма Кевина Ланкинена, и Ярослава экстренно вызвали посидеть на лавочке. И вдруг неожиданно дали возможность дебютировать, чтобы Сарос отдохнул после сложной игры с «Торонто». Из 35 бросков «Монреаля» россиянин пропустил четыре, проиграл — и отправился обратно в АХЛ. Дебют и правда получился слабым. Но то был его первый сезон в Северной Америке. А резкий ввод в основу изначально казался преждевременным решением.

Второй шанс Ярослав получил в конце прошлого декабря. Его все также вызвали посидеть на лавочке, поскольку вновь были проблемы у Ланкинена, и понаблюдать за Саросом. Но неожиданно выпустили в третьем периоде — когда финн и его команда уже горели «Каролине» пять шайб и терять было совсем нечего. Тот период с шестью бросками Ярослав отстоял насухо, и уже следующий матч «Нэшвилла» против «Вашингтона» полностью отдали россиянину. «Кэпс» прошлогодней версии были жалкой тенью нынешних, и побороться с ними неопытный Аскаров мог спокойно, что и сделал. Вытащил 93,1% бросков и выиграл по буллитам, отразив попытки Овечкина и Кузнецова. Но успех не помог: его вновь сослали в АХЛ. Вот и ищите логику в решениях руководства клуба. «Нэшвилл» так и закончил сезон: с перегруженным Саросом и нестабильным Ланкиненом.

Вызов в «Сан-Хосе»

Сейчас россиянина вызвали в НХЛ тоже не просто так, а из-за травмы Витека Ванечека. Чех сломался в матче против «Питтсбурга» 16 ноября: покинул игру после первого периода. У него стоит статус «day-to-day», а значит вернется он скоро. Но вратарская помощь команде необходима. Что основной вратарь Маккензи Блэквуд, что Ванечек пропускают больше трех шайб за матч. Но Блэквуд хотя бы отражает 91,1% бросков, тогда как у чеха этот показатель упал до 89,9%.

Ярослав вызван в НХЛ относительно давно: успел вдоволь потренироваться с новой командой и две игры просидеть вторым. Дебютировал за новую команду в матче против «Сент-Луиса» и... пропустил уже на 11-ой секунде, видимо, факт выездного матча и чужих трибун от мандража не избавил. Ярослав вышел играть за ворота, чтобы отдать партнерам прикатившуюся туда шайбу и отдал сопернику. Ярослав не успел толком вернуться в ворота — и уже 0:1. В остальном матч россиянин провел на высоком уровне — снес с ног Брендона Саада и совершил несколько эффектных сэйвов.

И довел команду до послематчевых бросков. Проиграл — но пропустил всего лишь один буллит от Нейборса, вытянув при этому попытку лучшего бомбардира соперника Джордана Куроя. Матч завершил с 93,5% отраженных бросков, что очень даже хорошо.

Перспективы

Но все—таки «Сан-Хосе» — это аутсайдер, который очень много пропускает. В команде всего три человека с положительным показателем полезности. И виноваты в этом как голкиперы, так и полевые.

Чего можно добиться Аскарову в «Сан-Хосе», кроме игровой практики? Вопрос философский. Ибо «Шаркс» — странная команда, которая уже много лент ни за что не борется. Но при этом не похожа на «Аризону», которая была совсем бесхребетной и многих просто раздражала своим присутствием в лиге. «Сан-Хосе» не славится тем, что наигрывает молодежь. С другой стороны — с этого сезона в команде новый тренер. На смену Куинну пришел Райан Варсофски — молодой специалист, в качестве игрока выступавший только в третьей по силе университетской лиге США, а главным тренером был лишь в ECHL. Однако у «Шаркс» под его руководством уже 38,6% набранных очков — копейки в сравнении с топами, но в два раза больше, чем по итогам прошлого сезона. Молодой Маклин Селебрини, доставшийся им на прошлом драфте, смотрится достойно. С учетом того, что он уже побывал в лазарете и считается не таким талантливым, как Коннор Бедард, его 7 (4+3) очков в 10 встречах можно без стеснения называть солидными.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропускает гол после удара Джейка Нейборса. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Аскаров приехал в Сан-Хосе замечательном настроении. Радуется солнечной погоде в Калифорнии, «чувствует себя на миллион долларов» — по его же словам, и считает Данила Гущина лучшим игроком в новой команде. Также с улыбкой отметил, что главный тренер «Барракуды» — фарма «Шаркс» — Эндрю Потуральски будет в бешенстве. Ну еще бы: выдернуть на старте сезона лучшего вратаря. Но ему стоило быть к этому готовым. Ждут россиянина и болельщики команды. Они просили вызвать Аскарова уже после первых двух недель чемпионата. Играть хуже, чем Ванечек, будет сложно.

Игровая практика во многом может дать толчок Ярославу. К возможному переходу в перспективную команду через пару лет, к полноценному становлению в качестве голкипера НХЛ, к банальной проверке на прочность и самореализации. Всего это он пока не получил. Аскаров ждал долго и ему надо дать шанс — и не жалких полтора матча в сезоне, а как минимум полноценные несколько недель. С нагрузкой, которая свойственна голкиперам НХЛ, со сложными переездами, а не спаренными матчами с одним и тем же соперником, как играют в АХЛ. Сделать масштабные выводы по его игре, глядя на семь удачных периодов нереально. И виноват в этом «Нэшвилл», который выбрал россиянина рекордно высоко, но так и не дал нормального шанса. Может быть, в прошлом сезоне Аскаров и не потянул бы конкуренцию с Саросом за место первого номера. Но Ланкинена потенциально задвинуть мог. В «Сан-Хосе» некого задвигать: нужно просто выходить и показывать качественный уровень игры, Ванечек не молодеет, и его с каждым сезоном все сложнее назвать достойным конкурентом. Вряд ли многострадальные «Шаркс» будут искусственно выводить хорошего игрока из состава — особенно при наличии на важном посту Евгения Набокова. Так что теперь вся ответственность полностью ложится на Ярослава и его возможности.