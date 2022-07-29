«Отца выгнали бы с работы». Большой советский талант отказался от побега в Америку в последний момент

История Вячеслава Козлова.

Генеральный менеджер «Детройта» Джим Девеллано впервые увидел юного Вячеслава Козлова в деле на молодежном международном турнире в Лейк-Плэсиде. Он был так поражен талантом хоккеиста, что сразу же позвонил владельцам «Красных крыльев»: «Я только что видел лучшего 15-летнего хоккеиста в мире. Этот парень феноменален».

Однако молодой человек не стремился как можно скорее уезжать в Северную Америку. Он уже начал выступать за родной воскресенский «Химик» и утвердился в статусе сверхталантливого юниора. В 1990 году Козлов даже был признан лучшим молодым игроком лиги.

Вячеслав Козлов (слева) в «Химике». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Подготовка «Детройта»

Тем временем в «Детройте» продолжали внимательно следить за молодым талантом. На драфте того же 1990 года «Ред Уингз» выбрали Козлова в третьем раунде под 45-м номером.

На тот момент он стал самым высокозадрафтованным игроком, родившимся в Советском Союзе. Козлов побил рекорд Сергея Федорова, которого «Детройт» выбрал годом ранее в четвертом раунде.

А затем начались трудности. В те годы, чтобы выехать из СССР в Северную Америку, хоккеистам приходилось преодолевать немало препятствий. Что касается Козлова, то против его отъезда выступал и его отец.

Через полгода размышлений и подготовки владелец «Детройта» Майк Илич на личном самолете отправил целую группу представителей клуба в Реджайну, где проходил молодежный чемпионат мира, чтобы те убедили Козлова перебраться в НХЛ. В эту группу особого назначения от «Детройта» вошли: исполнительный вице-президент по хоккейным операциям Джим Лайтс, помощник генерального менеджера Ник Полано и сомнительный агент Виталий Шевченко, который должен был выступить скорее в роли переводчика.

Он получил лицензию агента НХЛ после того, как ему удалось от лица Владимира Крутова согласовать контракт с «Ванкувером». Крутов был одним из первых, кто получил разрешение на отъезд в НХЛ. Правда, деловые отношения Шевченко с игроками были короткими и закончились неприятно — ряд хоккеистов подали на него в суд. Козлов с опасением относился к тому, что агент хотел представлять его интересы.

Этот самый Шевченко еще до старта МЧМ вышел на контакт с Козловым и рассказал, что «Детройт» готов помочь хоккеисту бежать в Америку.

Вячеслава совершенно не интересовала такая перспектива, но он сам потом признавался, что не проявил должной твердости в момент первой встречи: «Был такой Шевченко, агент с Украины. Склонял меня к побегу на молодежном ЧМ-1990 в Канаде. Осенью нарисовался в Воскресенске: «Тебя очень хочет «Детройт», представители клуба будут на чемпионате мира. Можно свалить». Тут я себя неправильно повел.

Надо было сразу сказать: «Нет!» А я промямлил что-то неопределенное. Дал понять, будто шанс есть", — говорил Козлов в интервью «СЭ».

Вячеслав Козлов в сборной СССР. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сорвавшийся побег

Когда Козлов встретил Шевченко уже в Саскачеване, то агент не стал откладывать дело: «Представители «Детройта» ждут тебя в машине. Пошли».

Растерявшийся молодой человек послушался. Он вышел на улицу и сел в поданную машину.

К этому моменту Козлов уже немного пришел в себя: «Не ожидал я такого напора. Говорю: «Никуда не полечу! Не могу ребят подвести. Да и паспорта с собой нет». Сказал, что убегу после турнира, — лишь бы отстали. И меня привезли обратно в гостиницу».

На МЧМ в Канаде советская сборная заняла второе место. После турнира Козлов вместе с командой вернулся на родину.

«Мы заняли второе место, сыграл я безобразно. Переживал, давила на меня эта история. Отдавал себе отчет в том, какие будут последствия, если все-таки соглашусь. Отца выгнали бы с работы... И вот завершается турнир. Вся команда идет отмечать к кому-то в номер. А мне агент предлагает прокатиться на дискотеку. В машине мы уже были вдвоем».

Вижу — везет из города. «Куда мы?» — «В Виннипег. Оттуда переберемся в Детройт. Прессе скажешь, что я тебя украл...» У меня паника: «Я не побегу! Тормози! Либо открою дверь и выпрыгну на ходу!» После этих слов он нехотя развернулся. По дороге продолжал уговаривать, но я для себя все решил", — рассказывал «СЭ» Козлов подробности тех событий.

Неопределенность касательно того, как советский режим поступит с его семьей, как утверждает Козлов, была наиважнейшей причиной, по которой он не решился на побег в ту же минуту. Более того, именно поэтому он никому и не рассказывал об этой встрече в Саскачеване.

«Я даже родителям не сказал, что выходил на связь с представителями «Детройта», — признавался Козлов. — В то время про НХЛ практически не было никакой информации».

«Ред Уингз» не стали снова давить на молодого игрока. Однако это не означало, что клуб перестал работать в данном направлении.

Вячеслав Козлов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

За следующий год Ник Полано как минимум три раза встречался с Козловым при разных обстоятельствах.

«Каждый раз я слышал одно и то же: «Нет, Я еще не готов», — вспоминал Полано.

Вместо этого Козлов неожиданно перешел из «Химика» в ЦСКА. Московский клуб предложил солидный по тем временам контракт — 120 тысяч долларов.

«Я сыграл за сборную СССР на чемпионате мира-1991, после которого принял приглашение от Виктора Васильевича Тихонова перейти в его команду. Сразу хочу подчеркнуть: никаких разногласий с тренером «Химика» Владимиром Васильевым у меня не возникало. А уход в ЦСКА был продиктован желанием повысить свой игровой уровень», — объяснял свое решение Вячеслав.

С этих денег Вячеслав Козлов приобрел себе личный автомобиль — «Ладу». В конце концов, он всегда мечтал о собственной машине. И эта покупка в будущем сыграла почти ключевую роль в его скором отъезде в Северную Америку.