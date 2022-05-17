Панарин и Тарасенко вылетят, Бобровский пойдет дальше. Чего ждать от второго раунда Кубка Стэнли?

Прогнозируем развитие событий в плей-офф НХЛ.

Первый раунд Кубка Стэнли выдался потрясающим: сразу пять серий дожили до седьмых матчей. Да, мы больше не увидим в плей-офф «Вашингтон» Овечкина, «Миннесоту» Капризова и «Питтсбург» Малкина, но главные фавориты сезона по-прежнему в деле. Что будет во втором раунде?

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

Год назад «Тампа», находившаяся в расцвете, с трудом унесла ноги в первом раунде от соседей, закрыв серию в шести матчах. Однако после двух титулов подряд становится очевидно, что лидеры «Болтс» все-таки люди. Они потратили больше «физики», энергии и нервов за пару лет, чем другие претенденты. Эти нагрузки неизбежно сказываются на здоровье.

Лучший нападающий команды Никита Кучеров последний матч серии с «Торонто» проводил с повреждением — об этом высказались даже аккуратные в данное время года североамериканские журналисты. Другой яркий форвард Брэйден Пойнт получил травму ноги и ту встречу не доиграл. Андрей Василевский вместе с командой собрался на решающую встречу, но обычно столько усилий выкладывают на стол в финале. Запас прочности у команды минимален.

Очевидно, что «Болтс» еще замахнутся на Кубок Стэнли. Их костяк не стар и по-прежнему находится на пике возможностей. Вот только у свежести, мотивации и сил есть свойство заканчиваться. Команде нужна перезарядка, чтобы снова биться за титул. Сейчас она, кажется, не в том состоянии, чтобы через самую тяжелую в лиге сетку зайти очень далеко.

Лучшая команда регулярного чемпионата «Флорида» неидеально провела серию с «Вашингтоном» и была в шаге от того, чтобы проигрывать в ней 1-3. Однако преодоление трудностей делает крепче каждую команду. «Пантеры» выиграли серию плей-офф впервые с 1996 года, когда дошли до финала. По составу они ничем не уступают «Торонто», но выглядят посильнее ментально, а опыт основного вратаря Сергея Бобровского гораздо богаче, чем у Джека Кэмпбелла.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

«Каролина» — «Рейнджерс»

«Рейнджерс» вытащили серию против «Питтсбурга» со счета 1-3 на честном слове, везении и феноменальной игре своего вратаря Игоря Шестеркина. Соперник смотрелся интереснее, основательнее, солиднее, но травмы основных вратарей и Сидни Кросби все-таки сказались. Для того чтобы ставить чудеса на конвейер, у ньюйоркцев не так много ресурсов — команда слишком зависима от состояния своих лидеров. Не пойдет вдруг игра у Шестеркина или ведущего центрфорварда Мики Зибанежада, и шансы на победу почти сразу отправляются в район нулевой отметки.

«Каролина» — это дикий темп, агрессивное, прямолинейное давление при большом объеме катания от всех четырех звеньев. Год от года команда прибавляет, набирается опыта и дозревает до того, чтобы замахнуться на Кубок Стэнли. Для «Ураганов» ньюйоркцы со своими проблемами с игрой «пять на пять» и пустотами при обороне кажутся удобным оппонентом.

Второй по ранжиру вратарь «Харрикейнз» Антти Раанта несколько лет назад играл в «Рейнджерс», смотрелся неплохо, но вытеснить со своих позиций знаменитого Хенрика Лундквиста не сумел. Это чуть позднее удалось сделать только Шестеркину. Сейчас финн занял место в воротах «Каролины» из-за травмы первого номера Фредерика Андерсена и не разочаровывает. Надеяться, что он будет запускать «бабочки», как Луи Доминге из «Питтсбурга», — пустая затея. «Ураганы» обладают козырями, которые позволят без особых трудностей пробиться в финал Востока.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Владимир Тарасенко (в центре). Фото USA Today Sports

«Колорадо» — «Сент-Луис»

В прошлом плей-офф «Колорадо» сокрушил «Блюз» в четырех матчах с общей разностью шайб 20-7. Об этом вряд ли успели забыть в Денвере и Сент-Луисе, тем более что составы команд с тех пор не сильно обновились. Однако «Музыканты» сделали шаг вперед, что доказало и выступление в регулярном чемпионате, и выигранная в солидном стиле серия первого раунда против крепкой «Миннесоты».

Главная сила «Сент-Луиса» — мощная и сбалансированная атака. Сразу восемь нападающих набрали в регулярке 50 и более очков, а Брэндон Саад остановился на цифре 49. Дополнительным бонусом стало возрождение героя плей-офф-2019 вратаря Джордана Биннингтона. Он здорово подменил поплывшего финна Вилле Хуссо, которому вчистую проиграл конкуренцию в гладком чемпионате. От уровня игры канадца во многом будут зависеть шансы «Блюз» на сенсацию — остановить главного фаворита очень трудно.

У «Колорадо», несмотря на сухую победу (4-0) над «Нэшвиллом», возникали проблемы, и будь здоров основной голкипер «Хищников» Юусе Сарос, то вряд ли серия прошла бы в идеальном режиме. Травма вратаря Дарси Кемпера, которую он получил в третьей игре, оказалась не слишком серьезной. Клюшка форварда соперника Райана Джохансена через маску попала ему в правый глаз, повредив веко. Раннее завершение серии позволило голкиперу восстановиться и тренироваться в обычном режиме. Возвращение Кемпера должно дать решающее преимущество «Колорадо», для которого серия легкой не получится.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

«Калгари» — «Эдмонтон»

Битвы Альберты в рамках Кубка Стэнли не было аж с 1991 года. Уже этот факт обещает роскошную серию двух соседей по провинции. Многолетнее противостояние Калгари и Эдмонтона в разных спортивных дисциплинах заставляют периодически вспоминать о средневековых гвельфах и гибеллинах в Италии, Алой и Белой розах в Англии, католиках и гугенотах во Франции с одной лишь счастливой разницей, что сейчас обходится без человеческих жертв.

Даже с учетом этого фактора расклад перед началом явно не в пользу «Ойлерс», которых за уши вытянул во второй раунд Коннор Макдэвид (14 очков и показатель полезности +10). На фоне соперника команде не хватает глубины состава и сбалансированности в линиях. Вторая звезда «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, похоже, завершал серию против «Лос-Анджелеса» с травмой. Основному вратарю Майку Смиту уже 40 лет, и есть сомнения, что он сможет полностью восстанавливаться между играми. Он классно провел первый раунд, отразив 244 из 260 бросков (93,8 процента) при коэффициенте надежности 2,29 и двух «сухарях». Однако атака «Флэймз» — испытание принципиально иной степени сложности.

«Калгари» пришлось сыграть все семь матчей исключительно из-за великолепных действий вратаря «Старз» Джейка Эттинджера, отбившего 272 броска из 285 (95,4 процента) при коэффициенте надежности 1,81 и одной встрече на «ноль». Нынешний «Эдмонтон» даже при блестящем Смите не способен терпеливо действовать в обороне все 60 минут и не допускать грубых ошибок. С учетом этих факторов любой другой исход Битвы за Альберту, кроме уверенной победы «Калгари» в пяти-шести матчах, можно будет признать сенсацией.

Прогноз «СЭ»: 4-1