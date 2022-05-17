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Сегодня, 15:00

Панарин и Тарасенко вылетят, Бобровский пойдет дальше. Чего ждать от второго раунда Кубка Стэнли?

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко (в центре).
Фото USA Today Sports
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
1/5
Прогнозируем развитие событий в плей-офф НХЛ.

Первый раунд Кубка Стэнли выдался потрясающим: сразу пять серий дожили до седьмых матчей. Да, мы больше не увидим в плей-офф «Вашингтон» Овечкина, «Миннесоту» Капризова и «Питтсбург» Малкина, но главные фавориты сезона по-прежнему в деле. Что будет во втором раунде?

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

Год назад «Тампа», находившаяся в расцвете, с трудом унесла ноги в первом раунде от соседей, закрыв серию в шести матчах. Однако после двух титулов подряд становится очевидно, что лидеры «Болтс» все-таки люди. Они потратили больше «физики», энергии и нервов за пару лет, чем другие претенденты. Эти нагрузки неизбежно сказываются на здоровье.

Лучший нападающий команды Никита Кучеров последний матч серии с «Торонто» проводил с повреждением — об этом высказались даже аккуратные в данное время года североамериканские журналисты. Другой яркий форвард Брэйден Пойнт получил травму ноги и ту встречу не доиграл. Андрей Василевский вместе с командой собрался на решающую встречу, но обычно столько усилий выкладывают на стол в финале. Запас прочности у команды минимален.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) в&nbsp;серии &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Флоридой&raquo;. Отчаявшийся Овечкин, загнанный Капризов и последний танец Малкина. Самые популярные русские хоккеисты вылетели из Кубка Стэнли

Очевидно, что «Болтс» еще замахнутся на Кубок Стэнли. Их костяк не стар и по-прежнему находится на пике возможностей. Вот только у свежести, мотивации и сил есть свойство заканчиваться. Команде нужна перезарядка, чтобы снова биться за титул. Сейчас она, кажется, не в том состоянии, чтобы через самую тяжелую в лиге сетку зайти очень далеко.

Лучшая команда регулярного чемпионата «Флорида» неидеально провела серию с «Вашингтоном» и была в шаге от того, чтобы проигрывать в ней 1-3. Однако преодоление трудностей делает крепче каждую команду. «Пантеры» выиграли серию плей-офф впервые с 1996 года, когда дошли до финала. По составу они ничем не уступают «Торонто», но выглядят посильнее ментально, а опыт основного вратаря Сергея Бобровского гораздо богаче, чем у Джека Кэмпбелла.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

«Каролина» — «Рейнджерс»

«Рейнджерс» вытащили серию против «Питтсбурга» со счета 1-3 на честном слове, везении и феноменальной игре своего вратаря Игоря Шестеркина. Соперник смотрелся интереснее, основательнее, солиднее, но травмы основных вратарей и Сидни Кросби все-таки сказались. Для того чтобы ставить чудеса на конвейер, у ньюйоркцев не так много ресурсов — команда слишком зависима от состояния своих лидеров. Не пойдет вдруг игра у Шестеркина или ведущего центрфорварда Мики Зибанежада, и шансы на победу почти сразу отправляются в район нулевой отметки.

«Каролина» — это дикий темп, агрессивное, прямолинейное давление при большом объеме катания от всех четырех звеньев. Год от года команда прибавляет, набирается опыта и дозревает до того, чтобы замахнуться на Кубок Стэнли. Для «Ураганов» ньюйоркцы со своими проблемами с игрой «пять на пять» и пустотами при обороне кажутся удобным оппонентом.

Артемий Панарин. Панарин проваливал серию с «Питтсбургом», в Америке его начали критиковать. Но одним голом он исправил все

Второй по ранжиру вратарь «Харрикейнз» Антти Раанта несколько лет назад играл в «Рейнджерс», смотрелся неплохо, но вытеснить со своих позиций знаменитого Хенрика Лундквиста не сумел. Это чуть позднее удалось сделать только Шестеркину. Сейчас финн занял место в воротах «Каролины» из-за травмы первого номера Фредерика Андерсена и не разочаровывает. Надеяться, что он будет запускать «бабочки», как Луи Доминге из «Питтсбурга», — пустая затея. «Ураганы» обладают козырями, которые позволят без особых трудностей пробиться в финал Востока.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Владимир Тарасенко (в центре). Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко (в центре).
Фото USA Today Sports

«Колорадо» — «Сент-Луис»

В прошлом плей-офф «Колорадо» сокрушил «Блюз» в четырех матчах с общей разностью шайб 20-7. Об этом вряд ли успели забыть в Денвере и Сент-Луисе, тем более что составы команд с тех пор не сильно обновились. Однако «Музыканты» сделали шаг вперед, что доказало и выступление в регулярном чемпионате, и выигранная в солидном стиле серия первого раунда против крепкой «Миннесоты».

Главная сила «Сент-Луиса» — мощная и сбалансированная атака. Сразу восемь нападающих набрали в регулярке 50 и более очков, а Брэндон Саад остановился на цифре 49. Дополнительным бонусом стало возрождение героя плей-офф-2019 вратаря Джордана Биннингтона. Он здорово подменил поплывшего финна Вилле Хуссо, которому вчистую проиграл конкуренцию в гладком чемпионате. От уровня игры канадца во многом будут зависеть шансы «Блюз» на сенсацию — остановить главного фаворита очень трудно.

Кирилл Капризов с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Слабые партнеры — беда Капризова. Одной тройки «Миннесоте» мало для борьбы в плей-офф

У «Колорадо», несмотря на сухую победу (4-0) над «Нэшвиллом», возникали проблемы, и будь здоров основной голкипер «Хищников» Юусе Сарос, то вряд ли серия прошла бы в идеальном режиме. Травма вратаря Дарси Кемпера, которую он получил в третьей игре, оказалась не слишком серьезной. Клюшка форварда соперника Райана Джохансена через маску попала ему в правый глаз, повредив веко. Раннее завершение серии позволило голкиперу восстановиться и тренироваться в обычном режиме. Возвращение Кемпера должно дать решающее преимущество «Колорадо», для которого серия легкой не получится.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

«Калгари» — «Эдмонтон»

Битвы Альберты в рамках Кубка Стэнли не было аж с 1991 года. Уже этот факт обещает роскошную серию двух соседей по провинции. Многолетнее противостояние Калгари и Эдмонтона в разных спортивных дисциплинах заставляют периодически вспоминать о средневековых гвельфах и гибеллинах в Италии, Алой и Белой розах в Англии, католиках и гугенотах во Франции с одной лишь счастливой разницей, что сейчас обходится без человеческих жертв.

Даже с учетом этого фактора расклад перед началом явно не в пользу «Ойлерс», которых за уши вытянул во второй раунд Коннор Макдэвид (14 очков и показатель полезности +10). На фоне соперника команде не хватает глубины состава и сбалансированности в линиях. Вторая звезда «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, похоже, завершал серию против «Лос-Анджелеса» с травмой. Основному вратарю Майку Смиту уже 40 лет, и есть сомнения, что он сможет полностью восстанавливаться между играми. Он классно провел первый раунд, отразив 244 из 260 бросков (93,8 процента) при коэффициенте надежности 2,29 и двух «сухарях». Однако атака «Флэймз» — испытание принципиально иной степени сложности.

Патрик Марло. Великий канадский неудачник закончил карьеру. Он играл четверть века в НХЛ, но так и не взял Кубок Стэнли

«Калгари» пришлось сыграть все семь матчей исключительно из-за великолепных действий вратаря «Старз» Джейка Эттинджера, отбившего 272 броска из 285 (95,4 процента) при коэффициенте надежности 1,81 и одной встрече на «ноль». Нынешний «Эдмонтон» даже при блестящем Смите не способен терпеливо действовать в обороне все 60 минут и не допускать грубых ошибок. С учетом этих факторов любой другой исход Битвы за Альберту, кроме уверенной победы «Калгари» в пяти-шести матчах, можно будет признать сенсацией.

Прогноз «СЭ»: 4-1

Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
5
14
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
0 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 7 14
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 6 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 7 11
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 7 7
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 7 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.67
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