Василевский атакует вечные рекорды НХЛ. Он провел три матча на ноль подряд

Российский вратарь «Тампы» не желает останавливаться. Сейчас он главный претендент на «Везину».

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский во второй раз подряд сдержал атаку «Далласа» и довел сухую серию в регулярном чемпионате НХЛ до трех матчей. 26-летний вратарь «Молний» повторил российский рекорд лиги, сравнявшись по продолжительности серии с Николаем Хабибулиным, Ильей Брызгаловым и Сергеем Бобровским. Любопытно, что вдохновение на наших голкиперов по традиции нашло в начале марта. Хабибулин не пропускал с 5 по 8 марта, Брызгалов — с 8-го по 13-е, Бобровский — со 2-го по 7-е.

Серии из трех сухих матчей российских вратарей. Фото «СЭ»

Следующий «сухарь» автоматически забросит Василевского в восьмерку рекордсменов лиги, ведь семи вратарям удавалось не пропустить в четырех матчах кряду. Причем в последние 90 лет подобные суперсерии выдавали Билл Дюрнан из «Монреаля» в конце 1940-х и Брайан Буше из «Финикса» в предлокаутный сезон. Из россиян выше всего забрался Илья Брызгалов (три сухих матча, 249,43 без пропущенных голов) и из действующих киперов — Брайан Эллиотт (три матча, 241,33).

Вратари, игравшие в НХЛ больше трех сухих матчей подряд. Фото «СЭ»

В следующем матче Василевский с большой долей вероятности установит очередное вратарское достижение «Тампы». От рекорда Джона Грэма по продолжительности сухой серии Андрея сейчас отделяет всего 2 минуты 20 секунд. Любопытно, что в пятерке лучших результатов клуба три строчки занимает Василевский, по одной — Грэм и Даррен Пуппа. Чтобы попасть в десятку лучших в истории НХЛ, уфимцу нужно не пропускать еще 50 минут 9 секунд, а чтобы установить вечный рекорд — 260 минут и 50 секунд.

Рекордные сухие серии вратарей «Тампы-Бэй». Фото «СЭ»

На данный момент Василевский лидирует в сезоне-2020/21 по победам, проценту отраженных бросков и коэффициенту непробиваемости. По «сухарям» он делит лидерство Марком-Андре Флери, Джоном Гибсоном и Семеном Варламовым, который в среду утром не дотерпел до очередного матча на ноль всего полтора десятка секунд. И разве что по количеству спасений Андрей только шестой, но и это скорее заслуга обороны «Тампа-Бэй».