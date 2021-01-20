Вернется ли Бобровский на прежний уровень? Россия не должна потерять топ-голкипера

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Сергей Бобровский сыграл свой первый матч в НХЛ в нынешнем сезоне. Один из самых дорогих голкиперов мира отразил 30 бросков из 34 в матче против не самого сильного «Чикаго», команда победила лишь в овертайме, а после сирены Сергей вышел на связь с журналистами. Как всегда, он не сказал ничего такого, чтобы прямо удивило. Опять завуалированно попросил не обращать внимание на его действия.

— В конечном счете все дело в победах команды, мы набрали два очка, — сказал он. Впрочем, позже признался, что намерен играть лучше и будет стараться это сделать. Первый матч в сезоне показал, что никаких сигналов для того, чтобы Бобровский стал прежним, времен «Коламбуса», не было. Отразил буллит от Патрика Кейина? Это прекрасно, но посмотрите на четвертую шайбу «Чикаго» от Филиппа Курашева! Это тот прошлогодний Бобровский, чья игра злила болельщиков «Пантер» и каждый счел долгом намекнуть, что деньги потрачены зря. Я согласен с тем, что система обороны «Жакетов» существенно отличается от нынешней команды, но четвертая шайба не имеет отношения к тактике. Да и потом, за такую зарплату Бобровский обязан выручать, а не радоваться тому, что команда победила слабого соперника в овертайме, пропустив четыре шайбы. Кажется, что никаких изменений за время паузы не прошло. Но раз Бобровский так уверен в себе, то надо посмотреть еще пять-шесть матчей.

Отъезд

Нападающий Павел Дорофеев расторг контракт с «Трактором» и досрочно отправился в Северную Америку. Призер молодежного чемпионата мира в Остраве поедет в систему «Вегаса» и наверняка начнет сезон 5 февраля за «Хендерсон» — новый клуб в АХЛ системы «рыцарей». Решение можно было бы назвать странным, но, если разобраться, оно единственно правильное. Павел должен поблагодарить челябинский клуб за такую возможность. Еще один такой сезон, и Дорофеев бы прочно увяз в ВХЛ. Мысль о том, что он вообще не готов ко взрослому хоккею, мелькнула еще во время чемпионата мира. Слишком мягкий, бесхарактерный, хоть и техничный хоккеист. Если все хорошо, то и Дорофеев заметен, но при жесткой игре не просто теряется, а откровенно боится и никуда не лезет.

«Металлург» обменял его этим летом, но не хотелось ругать магнитогорцев за то, что они упустили проспекта. Никого они не потеряли, и нынешний сезон это доказал. Я видел Дорофеева в матчах за «Челмет». Скажу, что в системе клуба есть и более интересные форварды, даже в МХЛ. За полтора месяца после старта Павел отличился только два раза при огромном игровом времени и полном доверии, затем статистика чуть улучшилась, но поводов вызывать его в КХЛ не было, хотя шансы ему давали. Никаких вопросов к Анвару Гатиятулину, к руководству клуба по поводу Дорофеева нет. Более того, если Дорофеев резко не поменяет свой стиль и характер, то и в АХЛ его ждут проблемы. Даже когда Павел вернется, «Трактор» предложит ему минимальный контракт, если вообще предложит.

Интрига

11 матчей в день в КХЛ — это ни в какие ворота не лезет, трудно уследить за всем, и легко потерять что-то важное. Впрочем, понятно, что теперь самое интересное на «Западе», где бьются за плей-офф. «Витязь», отлично сыграв два периода против «Сибири», все-таки удержал победу и теперь по потерянным очкам обходит «Спартак». Правда, следующий соперник — СКА. Красно-белые пока на 8-м месте, но после таких поражений, как в матче с ЦСКА, когда решающая шайба была пропущена в большинстве на последних секундах, шансов на попадание в плей-офф все меньше.

Впрочем, Олег Знарок еще не в тупике. Если бы спор был только с «Витязем», то было бы сложней, но совсем рядом «Северсталь», да и у минского «Динамо» сердце не на месте. Череповецкий клуб уступил в Уфе, а Андрей Разин совершенно напрасно начинает опять спорить с арбитрами по поводу каких-то моментов. Знаете, легко вытащить пару неоднозначных (но только на первый взгляд) ситуаций и апеллировать к ним. Тренер должен был вырезать и моменты, когда его хоккеисты занимают неправильную позицию, получают нарушение на ровном месте, теряют шайбу, отдают неудачный пас, бросают мимо ворот. Лучше Разину опять вспомнить раннюю осень и заставить своих хоккеистов играть правильно. У белорусского клуба впереди три матча с «Северсталью» (ближайший уже через пять дней), две игры с «Витязем», но при этом они сыграют с «Сочи», «Амуром» и «Ригой».