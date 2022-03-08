Российский вратарь сделал феноменальный сейв! Но в ближайшее время его могут обменять

Семен Варламов сменит клуб?

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Колорадо» — 4:5 (1:1, 0:0, 3:4)

Голы: Ли — 15 (бол., Добсон, Бовилье), 8:59 — 1:0. Макар — 19 (бол., Кадри, Маккиннон), 14:18 — 1:1. Маккиннон — 18 (Ландескуг, Макар), 44:06 — 1:2. Комфер — 12 (Ньюхук, О`Коннор), 46:34 — 1:3. Макар — 20 (Маккиннон, Бураковски), 47:41 — 1:4. Тэйвз — 12 (Ландескуг, Кадри), 48:27 — 1:5. Ли — 16 (бол., Добсон, Пажо), 51:58 — 2:5. Сизикас — 7 (Палмиери, Пулок), 53:28 — 3:5. Нельсон — 21 (Ли), 59:33 — 4:5.

Вратари: Варламов (57:03) — Францоуз.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (7+11+18) — 49 (20+15+14).

Наши: — - Ничушкин (16.16/1/0).

8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 16 378 зрителей.

Перед началом сезона только ленивый не вписывал «Айлендерс» в список стопроцентных претендентов на Кубок Стэнли. Ну а как иначе? У команды, которая в прошлом плей-офф чуть было не отправила в отпуск «Тампу» и остановилась в шаге от финала, были все необходимые вводные для нового похода за «чашкой».

Да, в межсезонье ньюйоркцам пришлось расстаться с Ником Ледди и Джорданом Эберле — двумя важными шестеренками в системе Барри Тротца. Но зато Лу Ламорелло удалось сохранить опытную оборонительную линию, ставшую одной из самых непропускающих в прошлом сезоне (второй показатель в лиге), лучший вратарский тандем в лиге и крепкий костяк, дававший результат в системе Барри Тротца. И как «Островитяне» с таким набором за одно лето превратились из контендера в бедолаг, рискующих пролететь мимо плей-офф, — пожалуй, главная загадка сезона. 11-е место на «Востоке» и 19 очков до кубковой восьмерки — это вообще как?

Поразительно, но сейчас оборона «Айлендерс» по-прежнему остается одной из лучших по количеству пропущенных шайб (147) — меньше пропускают только соседи из «Рейнджерс», «Каролины» и «Калгари». И сейчас все проблемы команды кроются в отвратительной игре в атаке (133 гола) — хуже дела только у нападающих перманентно отвратительной «Аризоны».

Тем не менее иногда и защитники Тротца играют так ужасно, что хочется схватиться за голову. Например, сегодня в Нью-Йорк приехал «Колорадо», который попросту изрешетил хозяев и нанес по воротам Семена Варламова 49 бросков. Вот только никаких претензий к россиянину быть не может — именно он держал «Островитян» в игре первые 40 минут, а во втором периоде лишил еще одного гола Кэйла Макара, роскошно сыграв клюшкой на ленточке.

Однако в третьем периоде Варли все-таки дрогнул, и «Эвеланш» решили исход матча уже в начале заключительной двадцатиминутки, забросив четырежды за четыре минуты. И показательно, что Тротц поддержал своего голкипера, не став менять его даже после гола Девона Тэйвза.

Впрочем, даже несмотря на пять пропущенных, Варламов показал, что достоин плей-офф в этом сезоне. Правда, в составе другой команды. Сейчас Семена называют главным кандидатом на обмен в составе «Айлендерс», а интерес к нему проявляют сразу несколько команд из зоны плей-офф. Еще в конце февраля инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщал, что россиянин может отправиться в «Вегас», а не так давно в списке претендентов на него стали мелькать «Торонто», «Эдмонтон» и «Колорадо».

В дедлайн 33-летний голкипер, чей контракт с кэпхитом в 5 млн долларов заканчивается в конце следующего сезона, будет, пожалуй, главным активом Лу Ламорелло на рынке, расстаться с которым из-за наличия Ильи Сорокина можно вполне безболезненно. И всего три победы в 16 матчах не должны смущать. Варламов действительно будет востребован у клубов из зоны плей-офф и благодаря пункту о запрете на обмен сам сможет выбирать себе новую команду.

Кому из вышеперечисленной четверки голкипер «Айлендерс» будет нужнее всего? Наверняка «Эдмонтону», который тянет вниз тандем Коскинен — Смит. Однако вряд ли Варламов согласится уехать с кризисного Лонг-Айленда в команду, рискующую не попасть в плей-офф.

Куда более привлекательными выглядят варианты с «Колорадо», «Торонто» и «Вегасом» — все три клуба сейчас активно ищут бэкапа. И глядя на потенциальных конкурентов в лице Дарси Кемпера, Джэка Кэмбелла и Робина Ленера, Варламов вряд ли будет сидеть за их спинами. Вопрос лишь в том, что старик Лу попросит взамен.