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Сегодня, 09:45

Российский вратарь сделал феноменальный сейв! Но в ближайшее время его могут обменять

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал 44 сейва в матче НХЛ против «Колорадо»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Семен Варламов.
Фото twitter.com/NYIslanders
Семен Варламов сменит клуб?

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Колорадо» — 4:5 (1:1, 0:0, 3:4)
Голы: Ли — 15 (бол., Добсон, Бовилье), 8:59 — 1:0. Макар — 19 (бол., Кадри, Маккиннон), 14:18 — 1:1. Маккиннон — 18 (Ландескуг, Макар), 44:06 — 1:2. Комфер — 12 (Ньюхук, О`Коннор), 46:34 — 1:3. Макар — 20 (Маккиннон, Бураковски), 47:41 — 1:4. Тэйвз — 12 (Ландескуг, Кадри), 48:27 — 1:5. Ли — 16 (бол., Добсон, Пажо), 51:58 — 2:5. Сизикас — 7 (Палмиери, Пулок), 53:28 — 3:5. Нельсон — 21 (Ли), 59:33 — 4:5.
Вратари: Варламов (57:03) — Францоуз.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 36 (7+11+18) — 49 (20+15+14).
Наши: — - Ничушкин (16.16/1/0).
8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 16 378 зрителей.

Перед началом сезона только ленивый не вписывал «Айлендерс» в список стопроцентных претендентов на Кубок Стэнли. Ну а как иначе? У команды, которая в прошлом плей-офф чуть было не отправила в отпуск «Тампу» и остановилась в шаге от финала, были все необходимые вводные для нового похода за «чашкой».

Да, в межсезонье ньюйоркцам пришлось расстаться с Ником Ледди и Джорданом Эберле — двумя важными шестеренками в системе Барри Тротца. Но зато Лу Ламорелло удалось сохранить опытную оборонительную линию, ставшую одной из самых непропускающих в прошлом сезоне (второй показатель в лиге), лучший вратарский тандем в лиге и крепкий костяк, дававший результат в системе Барри Тротца. И как «Островитяне» с таким набором за одно лето превратились из контендера в бедолаг, рискующих пролететь мимо плей-офф, — пожалуй, главная загадка сезона. 11-е место на «Востоке» и 19 очков до кубковой восьмерки — это вообще как?

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Поразительно, но сейчас оборона «Айлендерс» по-прежнему остается одной из лучших по количеству пропущенных шайб (147) — меньше пропускают только соседи из «Рейнджерс», «Каролины» и «Калгари». И сейчас все проблемы команды кроются в отвратительной игре в атаке (133 гола) — хуже дела только у нападающих перманентно отвратительной «Аризоны».

Тем не менее иногда и защитники Тротца играют так ужасно, что хочется схватиться за голову. Например, сегодня в Нью-Йорк приехал «Колорадо», который попросту изрешетил хозяев и нанес по воротам Семена Варламова 49 бросков. Вот только никаких претензий к россиянину быть не может — именно он держал «Островитян» в игре первые 40 минут, а во втором периоде лишил еще одного гола Кэйла Макара, роскошно сыграв клюшкой на ленточке.

Однако в третьем периоде Варли все-таки дрогнул, и «Эвеланш» решили исход матча уже в начале заключительной двадцатиминутки, забросив четырежды за четыре минуты. И показательно, что Тротц поддержал своего голкипера, не став менять его даже после гола Девона Тэйвза.

Впрочем, даже несмотря на пять пропущенных, Варламов показал, что достоин плей-офф в этом сезоне. Правда, в составе другой команды. Сейчас Семена называют главным кандидатом на обмен в составе «Айлендерс», а интерес к нему проявляют сразу несколько команд из зоны плей-офф. Еще в конце февраля инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщал, что россиянин может отправиться в «Вегас», а не так давно в списке претендентов на него стали мелькать «Торонто», «Эдмонтон» и «Колорадо».

6&nbsp;марта. Сент-Пол. &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Даллас&raquo;&nbsp;&mdash; 3:6. Кирилл Капризов в&nbsp;игре. Что творит Капризов! Он чуть не вытащил для «Миннесоты» матч в одиночку

В дедлайн 33-летний голкипер, чей контракт с кэпхитом в 5 млн долларов заканчивается в конце следующего сезона, будет, пожалуй, главным активом Лу Ламорелло на рынке, расстаться с которым из-за наличия Ильи Сорокина можно вполне безболезненно. И всего три победы в 16 матчах не должны смущать. Варламов действительно будет востребован у клубов из зоны плей-офф и благодаря пункту о запрете на обмен сам сможет выбирать себе новую команду.

Кому из вышеперечисленной четверки голкипер «Айлендерс» будет нужнее всего? Наверняка «Эдмонтону», который тянет вниз тандем Коскинен — Смит. Однако вряд ли Варламов согласится уехать с кризисного Лонг-Айленда в команду, рискующую не попасть в плей-офф.

Куда более привлекательными выглядят варианты с «Колорадо», «Торонто» и «Вегасом» — все три клуба сейчас активно ищут бэкапа. И глядя на потенциальных конкурентов в лице Дарси Кемпера, Джэка Кэмбелла и Робина Ленера, Варламов вряд ли будет сидеть за их спинами. Вопрос лишь в том, что старик Лу попросит взамен.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 56 36 20 77
3 Питтсбург 57 34 23 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 56 20 36 45
8 Филадельфия 55 17 38 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 56 38 18 81
2 Тампа-Бэй 55 37 18 80
3 Торонто 56 36 20 76
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 58 18 40 44
7 Оттава 55 19 36 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 57 41 16 87
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 54 32 22 67
4 Даллас 55 32 23 67
5 Нэшвилл 55 31 24 66
6 Виннипег 56 24 32 58
7 Чикаго 57 20 37 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 55 34 21 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 57 32 25 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 58 27 31 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 58 17 41 39
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Баффало – Флорида
 1 : 6
8.03 03:00
Бостон – Лос-Анджелес
 2 : 3 ОТ
8.03 03:00
Коламбус – Торонто
 4 : 5
8.03 03:30
Айлендерс – Колорадо
 4 : 5
8.03 05:30
Калгари – Эдмонтон
 3 : 1
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Джонатан Юбердо

Флорида

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