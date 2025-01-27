Врач-онколог, организатор свадеб или хоккеист-любитель — кто увидит рекорд Ови своими глазами? Финал проекта!
Рекорд Гретцки будет побит — в этом уже не сомневаются даже самые яростные скептики (такие еще остались?) величия Овечкина. С самого старта регулярки НХЛ Ови задал такую планку результативности, что соревноваться с ней может только сам Ови, когда ему было чуть больше 20 лет. По подсчетам специалистов, Великая погоня может завершиться уже этой весной. К одному из главных событий мирового хоккея FONBET подготовил уникальный проект под названием «Рекорд своими глазами».
Уже догадываетесь? Да-да, на матч «Вашингтон Кэпиталз» может поехать абсолютно любой болельщик. Позади первый этап конкурса, фанаты Ови со всей России отправляли свои истории на почту, а среди них были выбраны три самые яркие. Тут все честно — счастливый обладатель поездки определяется голосованием на сайте Великой погони!
Разумеется, все затраты на получение визы, проживание и перелет в США будут также еще одним подарком победителю проекта. Кто же эти три счастливчика? Они из разных городов, здесь разные судьбы, профессии, но есть одна общая черта — любовь к хоккею и Ови.
FONBET подготовил небольшие фильмы о жизни каждого из финалистов.
Марина из Прокопьевска. Болеет за Ови больше 15 лет
Вся семейная история финалистки связана с хоккеем. Дедушка играл за команду местного предприятия, а после был тренером. Мама также выступала в соревнованиях по городу. Марина пошла своим путем, работает в сфере организации свадеб. Но хоккей в сердце девушки уже давно. Более 15 лет Марина является преданной поклонницей легендарного Александра Овечкина. Возможно, именно она воочию увидит новый рекорд на матче 14 апреля, когда команда Ови сыграет с «Коламбусом». На эту игру будет организована поездка для победителя.
Владимир из Балашихи. Врач-онколог, мечтающий увидеть рекорд Ови
Житель Подмосковья Владимир следит за карьерой Ови буквально с самого первого дня. А 2018-й год стал одним из самых ярких в жизни нашего героя. Владимир стал отцом, а Александр Овечкин выиграл долгожданный Кубок Стэнли. Но одна мечта пока осталась нереализованной — попасть на трибуны «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне, чтобы вживую увидеть легендарный рекорд Ови. Владимир работает врачом-онкологом в местной больнице, а дома у него настоящий музей Великой Восьмерки.
Тимур — хоккеист-любитель, который всю свою сознательную жизнь фанатеет от Александра Овечкина: играет в его форме, собирает артефакты, связанные с легендой. Партнеры по команде даже в шутку называют его Тимуром Овечкиным. Наш герой дважды видел игру Ови вживую: на чемпионате мира в 2019-м году в составе сборной России, а также прошлым летом на благотворительном матче в Москве. Остался последний гештальт — увидеть своими глазами момент, когда будет побит один из главных рекордов в истории хоккея!
Если вы прониклись историей одного из финалистов - переходите по ссылке и оставляйте свой голос. Итоги будут подведены 2 февраля!
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|27.01
|01:00
|
Оттава – Юта
|3 : 1
|27.01
|02:00
|
Виннипег – Калгари
|5 : 2
|27.01
|03:00
|
Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|27.01
|04:00
|
Вегас – Флорида
|4 : 1