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Сегодня, 16:00

Врач-онколог, организатор свадеб или хоккеист-любитель — кто увидит рекорд Ови своими глазами? Финал проекта!

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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Рекорд Гретцки будет побит — в этом уже не сомневаются даже самые яростные скептики (такие еще остались?) величия Овечкина. С самого старта регулярки НХЛ Ови задал такую планку результативности, что соревноваться с ней может только сам Ови, когда ему было чуть больше 20 лет. По подсчетам специалистов, Великая погоня может завершиться уже этой весной. К одному из главных событий мирового хоккея FONBET подготовил уникальный проект под названием «Рекорд своими глазами».

Уже догадываетесь? Да-да, на матч «Вашингтон Кэпиталз» может поехать абсолютно любой болельщик. Позади первый этап конкурса, фанаты Ови со всей России отправляли свои истории на почту, а среди них были выбраны три самые яркие. Тут все честно — счастливый обладатель поездки определяется голосованием на сайте Великой погони!

Разумеется, все затраты на получение визы, проживание и перелет в США будут также еще одним подарком победителю проекта. Кто же эти три счастливчика? Они из разных городов, здесь разные судьбы, профессии, но есть одна общая черта — любовь к хоккею и Ови.

FONBET подготовил небольшие фильмы о жизни каждого из финалистов.

Марина из Прокопьевска. Болеет за Ови больше 15 лет

Вся семейная история финалистки связана с хоккеем. Дедушка играл за команду местного предприятия, а после был тренером. Мама также выступала в соревнованиях по городу. Марина пошла своим путем, работает в сфере организации свадеб. Но хоккей в сердце девушки уже давно. Более 15 лет Марина является преданной поклонницей легендарного Александра Овечкина. Возможно, именно она воочию увидит новый рекорд на матче 14 апреля, когда команда Ови сыграет с «Коламбусом». На эту игру будет организована поездка для победителя.

Владимир из Балашихи. Врач-онколог, мечтающий увидеть рекорд Ови

Житель Подмосковья Владимир следит за карьерой Ови буквально с самого первого дня. А 2018-й год стал одним из самых ярких в жизни нашего героя. Владимир стал отцом, а Александр Овечкин выиграл долгожданный Кубок Стэнли. Но одна мечта пока осталась нереализованной — попасть на трибуны «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне, чтобы вживую увидеть легендарный рекорд Ови. Владимир работает врачом-онкологом в местной больнице, а дома у него настоящий музей Великой Восьмерки.

Тимур из Уфы. Хоккеист-любитель, который фанатеет от Овечкина

Тимур — хоккеист-любитель, который всю свою сознательную жизнь фанатеет от Александра Овечкина: играет в его форме, собирает артефакты, связанные с легендой. Партнеры по команде даже в шутку называют его Тимуром Овечкиным. Наш герой дважды видел игру Ови вживую: на чемпионате мира в 2019-м году в составе сборной России, а также прошлым летом на благотворительном матче в Москве. Остался последний гештальт — увидеть своими глазами момент, когда будет побит один из главных рекордов в истории хоккея!

Если вы прониклись историей одного из финалистов - переходите по ссылке и оставляйте свой голос. Итоги будут подведены 2 февраля!

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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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Оттава – Юта
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Виннипег – Калгари
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Чикаго – Миннесота
 2 : 4
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 4 : 1
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