У Тарасенко — лучший сезон в карьере, Капризов притих после рекорда

Обзор игрового дня НХЛ

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)

Голы: Казинс — 9 (Боровицки, Канин), 4:16 — 1:0. Шенн — 23 (бол., О`Райлли, Перрон), 17:41 — 1:1. Тарасенко — 33 (О`Райлли, Парэйко), 21:11 — 1:2. Росен — 1 (Томас, Тарасенко), 24:24 — 1:3. Кайру — 24 (Бучневич, Парэйко), 29:29 — 1:4. Росен — 2 (Тарасенко, Фолк), 32:10 — 1:5. Уокер — 8 (Браун, Джошуа), 32:49 — 1:6. Шенн — 24 (Барбашев, Росен), 36:27 — 1:7. Канин — 13 (Казинс, Экхольм), 38:47 — 2:7. Кайру — 25 (Барбашев), 39:13 — 2:8. Фаббро — 2 (Форсберг, Дюшен), 52:09 — 3:8.

Вратари: Сарос (Риттих, 29:29) — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (13+13+10) — 33 (10+16+7).

Наши: Тренин (17.09/0/-1) — Барбашев (15.45/1/0), Бучневич (16.08/0/+4), Тарасенко (13.36/2/+3).

18 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17277 зрителей.

«Сент-Луис» набрал мощнейший ход в последних матчах: разнеся сегодня на выезде «Нэшвилл», «Блюз» выиграли девятый матч подряд. Просто неудержима атака команды — в этих девяти играх «Музыканты» накидали соперникам аж 49 шайб. И безусловный герой второй половины регулярного чемпионата в «Сент-Луисе» — российский нападающий Владимир Тарасенко.

В последних пяти встречах на счету Тарасенко аж 14 (8+6) очков, а отметившись в Нэшвилле голом и двумя результативными передачами, Владимир побил личный рекорд результативности в регулярке, который до этого был равен 75 очкам. Сейчас на его счету уже 76 (33+43). И пока не видно, как можно остановить Тарасенко. В эпизоде со своим голом российский форвард «Блюз» просто не заметил защитника «Нэшвилла» Александра Каррье, который пытался встретить его у борта.

А уже через три минуты после шикарного сэйва Биннингтона «Сент-Луис» убежали в контратаку, которую развили Тарасенко и Роберт Томас, а завершил шведский защитник Калле Розен.

Второй период хозяевам точно захочется забыть, а вот «Сент-Луис» установил клубный рекорд, отличившись семь раз за период. Иван Барбашев записал на свой счет две результативные передачи, Павел Бучневич — одну. У обоих, как и у Тарасенко, лучший сезон в карьере.

Не день Капризова

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Куликов — 6 (Фиала, Болди), 6:04 — 1:0. Сперджен — 8 (Фолиньо), 7:29 — 2:0. Балцерс — 10 (Бордело, Грегор), 9:38 — 2:1. Нието — 6 (Бонино, Бернс), 21:19 — 2:2. Болди — 14 (Фиала, Годро), 26:37 — 3:2. Грегор — 5 (Бернс, Балцерс), 31:11 — 3:3. Бонино — 12 (мен., Хертл, Мелош), 41:37 — 3:4. Фиала — 29 (Бенн, Годро), 48:54 — 4:4. Сперджен — 9 (Фиала, Годро), 61:05 — 5:4.

Вратари: Флери — Раймер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (11+6+10+1) — 30 (6+15+9+0).

Наши: Капризов (20.33/3/-2), Куликов (20.59/1/+1) — -.

18 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19029 зрителей.

В прошлом матче против «Сент-Луиса» Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон, отличившись в 43-й раз. Но в игре с «Сан-Хосе» у Кирилла мало что получалось. Хоть и соперник-то казался максимально благодушным: в Миннеаполисе «Шаркс» проиграли в 10-й раз подряд. Капризов за 20 с половиной минуты бросил трижды и заработал показатель полезности «-2».

Зато соотечественник и одноклубник Капризова Дмитрий Куликов провел очень качественный матч. И дело не только в шестом голе в сезоне — Куликов классно отыграл в обороне. В этом сезоне его показатель полезности составляет уже «+18», и наверняка это станет лучшим результатом в карьере Куликова. До этого были максимум «+8».