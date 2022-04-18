Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

У Тарасенко — лучший сезон в карьере, Капризов притих после рекорда

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко в матче с Нэшвиллом.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)
Голы: Казинс — 9 (Боровицки, Канин), 4:16 — 1:0. Шенн — 23 (бол., О`Райлли, Перрон), 17:41 — 1:1. Тарасенко — 33 (О`Райлли, Парэйко), 21:11 — 1:2. Росен — 1 (Томас, Тарасенко), 24:24 — 1:3. Кайру — 24 (Бучневич, Парэйко), 29:29 — 1:4. Росен — 2 (Тарасенко, Фолк), 32:10 — 1:5. Уокер — 8 (Браун, Джошуа), 32:49 — 1:6. Шенн — 24 (Барбашев, Росен), 36:27 — 1:7. Канин — 13 (Казинс, Экхольм), 38:47 — 2:7. Кайру — 25 (Барбашев), 39:13 — 2:8. Фаббро — 2 (Форсберг, Дюшен), 52:09 — 3:8.
Вратари: Сарос (Риттих, 29:29) — Биннингтон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (13+13+10) — 33 (10+16+7).
Наши: Тренин (17.09/0/-1) — Барбашев (15.45/1/0), Бучневич (16.08/0/+4), Тарасенко (13.36/2/+3).
18 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17277 зрителей.

«Сент-Луис» набрал мощнейший ход в последних матчах: разнеся сегодня на выезде «Нэшвилл», «Блюз» выиграли девятый матч подряд. Просто неудержима атака команды — в этих девяти играх «Музыканты» накидали соперникам аж 49 шайб. И безусловный герой второй половины регулярного чемпионата в «Сент-Луисе» — российский нападающий Владимир Тарасенко.

В последних пяти встречах на счету Тарасенко аж 14 (8+6) очков, а отметившись в Нэшвилле голом и двумя результативными передачами, Владимир побил личный рекорд результативности в регулярке, который до этого был равен 75 очкам. Сейчас на его счету уже 76 (33+43). И пока не видно, как можно остановить Тарасенко. В эпизоде со своим голом российский форвард «Блюз» просто не заметил защитника «Нэшвилла» Александра Каррье, который пытался встретить его у борта.

А уже через три минуты после шикарного сэйва Биннингтона «Сент-Луис» убежали в контратаку, которую развили Тарасенко и Роберт Томас, а завершил шведский защитник Калле Розен.

Второй период хозяевам точно захочется забыть, а вот «Сент-Луис» установил клубный рекорд, отличившись семь раз за период. Иван Барбашев записал на свой счет две результативные передачи, Павел Бучневич — одну. У обоих, как и у Тарасенко, лучший сезон в карьере.

Не день Капризова

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Куликов — 6 (Фиала, Болди), 6:04 — 1:0. Сперджен — 8 (Фолиньо), 7:29 — 2:0. Балцерс — 10 (Бордело, Грегор), 9:38 — 2:1. Нието — 6 (Бонино, Бернс), 21:19 — 2:2. Болди — 14 (Фиала, Годро), 26:37 — 3:2. Грегор — 5 (Бернс, Балцерс), 31:11 — 3:3. Бонино — 12 (мен., Хертл, Мелош), 41:37 — 3:4. Фиала — 29 (Бенн, Годро), 48:54 — 4:4. Сперджен — 9 (Фиала, Годро), 61:05 — 5:4.
Вратари: Флери — Раймер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (11+6+10+1) — 30 (6+15+9+0).
Наши: Капризов (20.33/3/-2), Куликов (20.59/1/+1) — -.
18 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19029 зрителей.

В прошлом матче против «Сент-Луиса» Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон, отличившись в 43-й раз. Но в игре с «Сан-Хосе» у Кирилла мало что получалось. Хоть и соперник-то казался максимально благодушным: в Миннеаполисе «Шаркс» проиграли в 10-й раз подряд. Капризов за 20 с половиной минуты бросил трижды и заработал показатель полезности «-2».

Зато соотечественник и одноклубник Капризова Дмитрий Куликов провел очень качественный матч. И дело не только в шестом голе в сезоне — Куликов классно отыграл в обороне. В этом сезоне его показатель полезности составляет уже «+18», и наверняка это станет лучшим результатом в карьере Куликова. До этого были максимум «+8».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сент-Луис Блюз
2
2
Читайте также
Что будет, если отжиматься по 15 раз каждый день?
Как санкции в спорте превратились в грабеж. Россиян лишают не только мест на соревнованиях, но и миллионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов вошел в историю клуба. Впереди космические 100 очков за сезон и рекорды НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Даллас 75 43 32 91
5 Нэшвилл 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
18.04 01:00
Миннесота – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
18.04 01:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 3 : 8
18.04 02:30
Торонто – Айлендерс
4 : 2
18.04 03:30
Анахайм – Коламбус
 6 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости