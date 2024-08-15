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Сегодня, 14:15

Владелец «Тампы» продает клуб. Какое будущее ждет команду Кучерова и Василевского?

Владелец «Тампы» продает клуб
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Никита Кучеров, Джеффри Виник и Андрей Василевский
Никита Кучеров, Джеффри Виник и Андрей Василевский.
Фото Global Look Press, Getty Images
Джефф Виник вывел «Лайтнинг» на новый уровень.

В современной НХЛ сложно назвать команду, чьи болельщики боготворили бы ее владельца сильнее, чем фанаты «Тампы» Джеффа Виника. В 2010-м крупный бизнесмен из Массачусетса приобрел барахтавшихся на дне «Лайтнинг» у Орена Коулза и Лена Барри за смешные нынче 170 миллионов долларов и всего за десятилетие превратил «Молний» в один из самых узнаваемых спортивных брендов, пополнив трофейную полку клуба еще двумя Кубками Стэнли.

Как «Тампа» чуть не обменяла 18-летнего Стэмкоса

Сейчас крайне сложно представить, что организация, в которую по-настоящему стремятся не только хоккеисты с тренерами, но и скауты с прочими рядовыми сотрудниками, в конце нулевых была карикатурным посмешищем. Всего за два года до покупки «Тампы» Виником ее сотрясали скандалы, над которыми смеялась чуть ли не вся лига.

Предыдущий тандем владельцев, получивший контроль над клубом в 2008-м, за пару лет учинил в нем настоящий хаос. Бывший нападающий «Флориды» и вполне респектабельный телепродюсер, отличившийся работой над франшизой «Пила» и фильмом «Тупой и еще тупее», назначали на ключевые посты в офисе сомнительных людей без опыта, лезли в хоккейные операции и регулярно вмешивались в работу главных тренеров. Уволенный сразу же после перехода к Коулзу и Барри права собственности Джон Торторелла за словом в карман не полез и публично назвал парочку «ковбоями, к которым он не имеет ни грамма уважения».

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Апофеозом всего рисковал стать сорвавшийся обмен Стивена Стэмкоса в «Рейнджерс». Осенью 2008-го новый коуч «Болтс» Барри Мелроуз разочаровался в первом номере драфта всего после 18 матчей канадского новичка в НХЛ и пытался провернуть сделку с боссами ньюйоркцев за спиной высшего руководства. Тогдашний генеральный менеджер Брайан Лоутон трейд моментально заблокировал, но вся эта ситуация наглядно демонстрировала раздрай, несогласованность и отсутствие субординации в офисе.

Джеффри Виник (справа) приветствует Джо Байдена на встрече с командой в Белом доме
Джеффри Виник (справа) приветствует Джо Байдена на встрече с командой в Белом доме.
Фото Getty Images

Переехавший вместе с семьей из Бостона во Флориду и получивший в 2010-м контрольный пакет акций Виник мгновенно принес в клуб долгожданное спокойствие. Американец доверил клуб Стиву Айзмерману, который к тому моменту на протяжении четырех лет занимал должность вице-президента «Детройта» по хоккейным операциям и выиграл олимпийский турнир в Ванкувере в качестве генерального менеджера сборной Канады. Отношения с легендой «Ред Уингз», заложившей фундамент чемпионской команды, миллиардер построил по простой схеме — «я даю деньги и не мешаю работать — ты работаешь и даешь результат».

Такой подход привел не только к становлению «Тампы» как одной из самых разумных организаций в лиге и двум чемпионствам подряд, но и к тому, что имя Виника за все эти годы ни разу не фигурировало в каких-либо скандалах и не появлялось в негативном контексте.

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В различных интервью бизнесмен не раз подчеркивал: «Лайтнинг» — чуть ли не самая важная вещь в его жизни после семьи. Поэтому появившаяся вчера сразу в нескольких источниках новость о скорой продаже им клуба для многих стала настоящим шоком. Кажется, видимых причин расставаться с любимой игрушкой и одной из самых прибыльных франшиз НХЛ у 65-летнего американца попросту нет.

Слухи о возможной продаже «Молний» ходили уже не первый месяц. Однако вчера они получили по-настоящему серьезное подтверждение от самого Виника. Правда, как оказалось, громкие заголовки получились куда громче самих новостей и не отражали полностью их содержание.

Хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Алексей Василевский
Никита Кучеров и Алексей Василевский.
Фото Global Look Press

По факту речь идет не столько о продаже, сколько о расширении группы акционеров, которое началось еще в 2021-м, когда Джефф продал незначительную долю Arctos Sports Partners — инвестиционному фонду, который за последние несколько лет оброс акциями «Миннесоты», «Нью-Джерси», «Питтсбурга», «Ливерпуля», ПСЖ и еще ряда крупных спортивных клубов.

Теперь же еще одним совладельцем «Тампы» должен стать Дуг Островер — соучредитель и гендиректор инвестиционной компании Blue Owl Capital. Как сообщает Tampa Bay Times, на данный момент сделка все еще не заключена, но почти все стороны уверены — «Лайтнинг» станут еще одним спортивным проектом BOC и пополнят ее коллекцию, состоящую из баскетбольных «Атланты Хоукс», «Миннесоты Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз».

Никита Кучеров (№86) против Аарона Экблада (№5) и&nbsp;Антона Лунделла в&nbsp;матче &laquo;Тампы&raquo; с &laquo;Флоридой&raquo;. «Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»

При этом Виник сохранит довольно большую долю и полный операционный контроль над организацией в течение следующих нескольких лет. «Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры о дальнейшем расширении нашей группы владельцев». В повседневной деятельности клуба и Vinik Sports Group никаких изменений не произойдет. Мы с нетерпением ждем возможности дать больше информации, когда придет время", — заявил вчера он.

Ни в одном из источников не указывается, какой процент акций продаст бизнесмен Островеру. Только все внешние признаки указывают на то, что совсем скоро Виник утратит свой контрольный пакет. По информации Sportsnet, сумма сделки, требующей одобрения совета управляющих НХЛ, составит около 2 млрд долларов и станет рекордной в истории лиги. И это веский повод задуматься о будущем клуба Кучерова и Василевского при новой расстановке сил в высшем руководстве.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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