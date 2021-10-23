Российский форвард разругался с клубом НХЛ. Всё дело в давнем конфликте с менеджером?

Виталий Кравцов может вернуться в Челябинск.

Около двух недель назад Виталий Кравцов стал чуть ли не главным героем хоккейных новостей в Нью-Йорке. 21-летний нападающий отказался ехать в АХЛ, куда его отправили «Рейнджерс» после тренировочного лагеря. Воспитанник челябинского «Трактора» не согласился с решением тренерского штаба о своем понижении и заявил, что хочет выступать за другой клуб. За океаном такие поступки мгновенно убивают репутацию игрока и теперь «Рейнджерс» думают, как разрешить сложившуюся ситуацию.

Виталий Кравцов. Фото Getty Images

Предвидеть такой сценарий еще весной было крайне сложно. Кравцов, чей контракт новичка с «бродвейцами» истекает после этого сезона, присоединился к команде по ходу прошлого регулярного чемпионата и в 20 матчах набрал 4 (2+2) очка. Своей игрой он оставил довольно неплохое впечатление и, казалось, что в обозримом будущем Виталию вполне по силам побороться за место в топ-6. Однако в клубе произошли серьезные изменения. В начале мая «Рейнджерс» уволили президента Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона, назначив на эти посты Криса Друри. Кроме того, клуб расстался и с главным тренером Дэвидом Куинном, на место которого пришел Жерар Галлан.

Новый генменеджер решил разбавить молодой и талантливый коллектив мощными ролевиками, задача которых — укрепить нижние звенья и добавить «Рейнджерс» габаритов и силы. «Глядя на игры плей-офф, сложно не заметить, как важна физическая составляющая хоккея, сколько энергии и усилий требует каждая победа. Мы постоянно думаем, как улучшить свой состав. И в данном случае я имею в виду игроков, которые сделают нашу команду жестче, чтобы против нее было труднее играть», — говорил летом Друри. Подписания Баркли Гудроу и Райана Ривза лишь доказали, что американец действует по выстроенному плану.

Оказалось, что у Друри и Кравцова довольно напряженные отношения. По информации обозревателя The Athletic Артура Стэйпла, все началось еще в октябре 2019 года, когда Виталий не попал в состав «Рейнджерс» после тренировочного лагеря. Уже тогда ему не понравилось в «Хартфорде», генеральным менеджером которого был именно Друри. Кравцов решил воспользоваться пунктом контракта о возвращении в КХЛ и отправился в Челябинск. Когда форвард поехал попрощаться с партнерами из «Хартфорда», Друри сказал ему, что он своими действиями подводит команду.

Спустя два месяца после игры в КХЛ молодой нападающий присоединился к «Рейнджерс» в «пузыре» во время плей-офф, где произошел еще один инцидент. Друри, бывший помощником Джеффа Гортона, устроил Кравцову выговор за то, что он недостаточно старается. Причем случилось это на глазах у одноклубников. Немаловажным фактором в их непростых взаимоотношениях также стал обмен Бучневича в «Сент-Луис». Павел больше всех старался помочь Кравцову акклиматизироваться в «Рейнджерс» и не исключено, что Виталий принял его обмен близко к сердцу. Последняя встреча между Друри и Кравцовым прошла напряженно, а американец был обеспокоен физической формой игрока.

Перед стартом этого сезона Виталий сыграл в трех выставочных матчах и забил один гол. К сожалению, в игре против «Нью-Джерси» он получил травму нижней части тела и пропустил неделю. Интересно, что несколько дней назад Кравцов был замечен в Челябинске на матче между «Трактором» и московским «Динамо». Разумеется, это сразу дало повод для появления множества слухов, а генеральный директор «Трактора» Иван Савин открыто заявил, что возвращение Кравцова его клубу интересно. Однако по информации инсайдера Эллиотта Фридмана, Виталий планирует играть в НХЛ, а в Россию приехал поддерживать себя в форме и тренироваться.

Дэн Мильштейн, агент форварда, высказался касательно сложившейся ситуации: «Мы попросили обмен, и сейчас работаем над тем, чтобы найти Виталию другой клуб. Останется ли он в Америке? Время покажет. У нас есть более 20 заинтересованных команд. Все упирается в детали, которые устроят «Рейнджерс», чтобы отдать Виталия. Все-таки он был задрафтован в топ-10 на драфте НХЛ». Все усложняется тем, что «бродвейцы» в качестве компенсации за Кравцова рассчитывают получить талантливого хоккеиста, который может сыграть в топ-6. Именно поэтому, несмотря на позитив Мильштейна, пока слабо верится в то, что при таких раскладах за игроком с репутацией «что хочу, то и делаю», выстроится целая очередь клубов.

Виталий Кравцов. Фото nhl.com

Кравцов подвергся жесткой критике не только со стороны журналистов, но и американских болельщиков. Однако есть и те, кто заняли сторону хоккеиста. Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен считает, что «Рейнджерс» рискуют потерять талантливого игрока: «Тренер Жерар Галлан явно не верит в его перспективы. Кравцов однозначно не подходит для нижних звеньев, ведь изначально предполагалось, что он будет форвардом топ-6 в НХЛ. «Рейнджерс» должны осторожно распоряжаться своими талантами, ведь они рискуют сейчас обменять Кравцова, а после наблюдать за тем, как он превращается в настоящую звезду».

Тем не менее, на днях сообщалось, что Жерар Галлан связывался с хоккеистом и попросил его рассмотреть возможность возвращения в команду. Пока в этот сценарий верится с трудом. Слишком много всего негативного уже накопилось и стороны вряд ли смогут все забыть, сделав вид счастливой семьи. Сейчас время играет против Кравцова. Как бы он ни поддерживал форму, но его игровая практика находится на паузе. Будет обидно, если действительно талантливый игрок загубит свою карьеру эмоциональными поступками, а ведь иногда достаточно просто проявить терпение и продолжать работать.