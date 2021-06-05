Обзор Кубка Стэнли: «Монреаль» снова обыгрывает фаворита, а «Вегас» возвращает интригу

Кэри Прайс тащит канадский клуб в следующий раунд.

Сегодня прошли два матча Кубка Стэнли, в одном из которых «Монреаль» на выезде одержал тяжелую победу над «Виннипегом» и стал на шаг ближе к выходу в третий раунд, в котором последний раз клуб участвовал в сезоне-2013/14. В другом матче «Вегас» и «Колорадо» показали одну из лучших игр нынешнего плей-офф, в которой «Голден Найтс» сократили отставание в серии.

Хоккей

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Северный дивизион. Второй матч

«Виннипег» — «Монреаль» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Тоффоли — 3 (мен., Уэбер, Лехконен), 21:41 — 0:1.

Вратари: Хеллибак (57:55) — Прайс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+8+14) — 24 (7+10+7).

5 июня. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 0-2.

Прошлый матч канадских команд завершился победой «Канадиенс» 5:3, но запомнился в первую очередь не открытым хоккеем с обилием опасных моментов, а фолом на последней минуте в исполнении Майка Шайфли. В результате столкновения нападающий «Монреаля» Джейк Эванс получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок, в то время как форвард «Виннипега» получил дисквалификацию на четыре матча.

Вторая встреча получилась полной противоположностью предыдущей: всего три удаления на две команды. Главными звездами в обеих командах стали голкиперы. Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс отразил 30 бросков и стал первой звездой матча, Хеллибак парировал 23 броска и получил звание второго лучшего игрока встречи.

Несмотря на малое количество удалений, одно из них стало в итоге результативным. В начале второго периода в меньшинстве единственный гол в матче забил игрок «Монреаля» Тайлер Тоффоли. Канадский нападающий убежал со своим партнером в контратаку, на паузе оставил не у дел двух защитников «Джетс», не стал делиться шайбой и прицельным броском поразил ворота Хеллибака.







«Монреаль» пятью поражениями завершил регулярный сезон, по всем статьям проигрывал серию против «Торонто», но подопечные Доминика Дюшарма смогли собраться, отправили в отпуск «Мейпл Лифс» и после двух гостевых побед над «Виннипегом» имеют все возможности при своих болельщиках оформить долгожданный выход в полуфинал Кубка Стэнли.

Западный дивизион. Третий матч

«Вегас» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Карлссон — 3 (Пьетранджело, Мартинес), 24:38 — 1:0. Седерберг — 1 (Белльмар, Шервуд), 26:07 — 1:1. Рантанен — 4 (бол., Макар, Ландескуг), 45:04 — 1:2. Маршессо — 2 (Смит, Хэг), 54:42 — 2:2. Пачиоретти — 2 (Холден, Стоун), 55:27 — 3:2.

Вратари: Флери — Грубауэр (58:07).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (14+10+18) — 20 (3+9+8).

Наши: = — Ничушкин (14.32/1/-2).

5 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-2.

Самый молодой клуб НХЛ без шансов уступил в первом матче 1:7, немного перестроил свою игру и был близок к победе во второй встрече, но в овертайме сильнее оказался соперник. Сегодняшний матч был определяющим в вопросе сохранения интриги в паре, и «Вегас» всеми силами пытался одержать победу на глазах семнадцати с половиной тысяч своих болельщиков, но у защитников «Эвеланш» во главе с Филиппом Грубауэром было свое мнение насчет победителя встречи. Счет по броскам в створ по итогам первого периода 15:3 в пользу «Вегаса», но табло зафиксировало безголевую ничью.

Во втором отрезке игра выровнялась, «Колорадо» стали удаваться опасные атаки, но счет в матче открыли хозяева. На пятой минуте Уильям Карлссон оказался первым на добивании и вывел «Вегас» вперед, но уже через полторы минуты равенство восстановил возрастной нападающий четвертого звена «Эвеланш» Карл Содерберг.

Третий период подарил хоккейным болельщикам истинное наслаждение. Сперва нападающий Микко Рантанен в большинстве вывел «Колорадо» вперед и приблизил свою команду к двенадцатой победе подряд, но затем игроки «Вегаса» обрушили град атак на ворота творящего чудеса Грубауэра и в итоге смогли количество перевести в качество. С разницей в 45 секунд «Голден Найтс» усилиями Джонатана Маршессо сначала сравняли счет, а затем и вышли вперед. Победную шайбу забросил Макс Пачиоретти, подставив клюшку после броска Ника Холдена от синей линии.







В текущем розыгрыше плей-офф «Вегас» провел на три игры больше «Колорадо», и по первым матчам между командами было заметно, что «Эвеланш» выглядят намного свежее, но сегодняшняя победа вполне может перевернуть ход серии, и, возможно, для «Рыцарей» исход противостояния вновь будет решаться в седьмом матче.

Следующие матчи «Монреаль» — «Виннипег» и «Вегас» — «Колорадо» пройдут 7 июня в 01.00 и в 03.30 по московскому времени соответственно.